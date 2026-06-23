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Rabbany Wanadriani
Selasa, 23 Juni 2026 | 17.10 WIB

Tanpa Usaha yang Keras, 5 Shio Ini Ditakdirkan Bakal Menarik Banyak Uang dan Rezeki

ilustrasi shio banyak uang. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi shio banyak uang. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Dalam kepercayaan astrologi Tiongkok, terdapat beberapa shio yang dipercaya memiliki keberuntungan kuat dalam urusan keuangan.

Mereka kerap berada di posisi yang menguntungkan, baik dalam karier maupun saat menemukan peluang yang berpotensi mendatangkan keuntungan finansial. Kesuksesan tersebut seolah datang lebih mudah dibandingkan kebanyakan orang.

Mengutip Horoscope, ada lima shio yang disebut memiliki daya tarik alami terhadap rezeki dan kemakmuran. Apakah shio Anda termasuk dalam daftar tersebut?

1. Kerbau

Shio Kerbau memiliki kekuatan untuk membangun kehidupan yang stabil.

Mereka bisa mengubah pekerjaan sampingan menjadi sumber pendapatan tetap karena tidak keberatan dengan kemajuan yang lambat dan metodis.

Selain itu, mereka juga pandai mengenali kualitas, entah itu peluang investasi atau pekerjaan baru sebab memercayai penilaian sendiri.

2. Macan

Shio Macan punya keberanian, percaya diri, energi magnetis.

Mereka tidak selalu haus akan uang, alhasil ini bisa membawa dirinya ke tempat-tempat di mana kelimpahan muncul.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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