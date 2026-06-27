5 Shio Ini Biasanya Dimiliki oleh Orang yang Bakal Kaya Raya dan Banyak Uang, Penasaran?

JawaPos.com - Dalam astrologi Tionghoa, setiap tahun kelahiran diwakili oleh satu dari dua belas shio yang dipercaya mencerminkan karakter dan sifat seseorang.

Di antara seluruh shio tersebut, ada beberapa yang sering dikaitkan dengan keberuntungan dalam hal kekayaan, kecerdasan, serta kemampuan menyusun strategi untuk meraih kesuksesan.

Berdasarkan informasi dari Blog Lan, lima shio ini dipercaya memiliki peluang lebih besar untuk mencapai kemakmuran dan kondisi finansial yang mapan. Apakah shio Anda termasuk di dalamnya?

1. Naga

Shio Naga sering dikaitkan dengan kekuasaan, kekayaan, dan kemakmuran.

Mereka simbol keanggunan, kekuatan, dan tekad tak tergoyahkan. Mereka terlahir sebagai pemimpin.

Sifatnya yang kuat dan agung melambangkan kelimpahan, pertumbuhan, dan kesuksesan.

Orang-orang percaya bahwa mereka diberkati dengan keberuntungan dan kemampuan untuk menarik kekayaan dan kemakmuran ke dalam hidup.

2. Macan