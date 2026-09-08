5 Shio Paling Hoki Pekan Ini, Peluang Baru hingga Kemajuan Mulai Terlihat

JawaPos.com – Pergantian pekan kerap menjadi momentum bagi sebagian orang untuk melihat kembali rencana dan menentukan langkah berikutnya. Dalam astrologi Tiongkok, pergerakan energi juga dipercaya dapat memberikan gambaran mengenai peluang yang mungkin muncul dalam kehidupan seseorang.

Untuk periode 7 hingga 13 September 2026, sejumlah shio disebut memiliki energi yang lebih mendukung dibandingkan lainnya. Peluang tersebut dapat berkaitan dengan keberanian mengambil keputusan, hubungan, ide baru, hingga pencapaian tujuan jangka panjang.

Dilansir dari Horoscope, berikut lima shio yang diprediksi memperoleh keberuntungan lebih kuat pada pekan tersebut.

1. Macan Shio Macan memasuki pekan dengan energi yang cukup kuat. Kemampuan memimpin dan mengambil keputusan menjadi salah satu sisi yang berpotensi semakin menonjol.

Ada kemungkinan muncul kesempatan bagi Anda untuk mengambil peran penting, memimpin sebuah kegiatan, atau menyampaikan gagasan yang mendapat perhatian. Karena itu, jangan terlalu ragu ketika peluang baru datang.

Pekan ini menjadi waktu yang baik untuk mendengarkan intuisi sekaligus berani mengambil langkah. Jika selama ini ada rencana baru yang ingin diwujudkan, momentum tersebut dapat menjadi dorongan untuk mulai bergerak.

2. Monyet Bagi shio Monyet, pekan ini dapat menjadi awal dari sebuah fase baru. Salah satu langkah penting yang perlu dilakukan adalah berani meninggalkan hal-hal yang sudah tidak lagi memberikan manfaat.

Melepaskan kebiasaan lama atau situasi yang menghambat dapat membuka ruang bagi munculnya ide dan hubungan baru. Jangan takut terhadap perubahan jika perubahan tersebut membawa Anda menuju kondisi yang lebih baik.

Dengan memberi kesempatan pada diri sendiri untuk memulai kembali, shio Monyet berpotensi merasakan perkembangan dalam kehidupan pribadi maupun hubungan dengan orang lain.