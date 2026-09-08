Ramalan Zodiak Aquarius dan Pisces 8 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Zodiak aquarius mungkin merasa terganggu dan sangat gelisah. Beberapa orang teman mungkin menjelek-jelekkan aquarius. Situasi ini memang sulit untuk dihadapi, tetapi jangan bereaksi berlebihan.

Setiap orang akan menghadapi hal-hal seperti itu dalam hidup. Aquarius perlu mengatasi keadaan ini dengan tenang. Cari tahu mengapa hubunganmu memburuk dan apa yang membuat mereka berbicara negatif.

Bicaralah dengan orang-orang yang terlibat untuk menemukan kebenarannya. Aquarius memiliki keterampilan komunikasi yang baik untuk menyelesaikan masalah.

Zodiak pisces perlu memutus energi negatif dari hidup. Pisces lebih selaras dengan alam semesta dan cenderung pada spiritualitas hari ini. Pisces harus mencoba menghabiskan sebagian besar hari untuk melakukan tugas-tugas sukarela.

Jika beberapa hari sebelumnya terasa menantang, rileks dan beristirahatlah untuk meningkatkan kualitas hidup. Beranilah dan berikan lebih banyak perhatian pada kepercayaan dirimu untuk mengatasi setiap situasi.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aquarius dan Pisces pada Selasa, 8 September 2026.

Aquarius (20 Januari – 18 Februari)