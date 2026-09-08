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Dea Agustin Adrianingtyas
Selasa, 8 September 2026 | 13.10 WIB

Ramalan Zodiak Leo 8 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Leo (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Leo (magnific)

JawaPos.com - Hari ini, zodiak leo mungkin akan mengalami ledakan energi kuat yang mengubahmu menjadi seorang pekerja keras. Pekerjaan rumah mungkin menumpuk dan perlu segera diselesaikan. 

Leo mungkin ingin menyelesaikannya dengan cepat, tetapi tidak perlu melakukan semuanya sekaligus. Selesaikan tugas-tugas yang paling mendesak terlebih dahulu, karena sisanya bisa menunggu. Selain itu, mintalah bantuan anggota keluarga.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Leo pada Selasa, 8 September 2026.

Leo (23 Juli – 22 Agustus)

Zodiak leo bisa meminta nasihat dari teman dekat atau keluarga saat ragu tentang seberapa jauh harus melanjutkan hubungan saat ini. Terkait karir, leo perlu menjalin kontak baru yang bermanfaat di masa mendatang. 

Sementara itu, perbaiki kesehatan dan leo akan melihat perbedaan dalam suasana hati dan tingkat energi. Terkait keuangan, jual beli properti adalah aktivitas yang menguntungkan bagi leo saat ini.

Cinta Leo

Jika ragu tentang seberapa jauh atau cepat harus melanjutkan hubungan, pertimbangkan untuk meminta nasihat dari teman dekat atau anggota keluarga. 

Editor: Novia Tri Astuti
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