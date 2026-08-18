9 Frasa Ini Sering Digunakan Orang-Orang Kuat Secara Fisik tapi Lemah Secara Mental

Ilustrasi orang berinteraksi (freepik)
JawaPos.com - Memiliki tubuh yang kuat, berani menghadapi tantangan, atau terlihat tangguh di hadapan orang lain tidak selalu berarti seseorang mempunyai ketahanan mental yang sama kuatnya.
Dalam kehidupan sehari-hari, kondisi tersebut terkadang justru dapat terlihat dari cara seseorang berbicara dan merespons berbagai situasi.
Ada sejumlah frasa yang sekilas terdengar tegas, tetapi bisa menjadi tanda bahwa seseorang sedang berusaha menutupi rasa takut, tidak aman, kecewa, atau kesulitan mengelola emosi. Karena itu, penting untuk tidak langsung menilai seseorang hanya dari penampilan luarnya.
Seperti dirangkum dari laman YourTango, inilah sembilan frasa yang sering diucapkan orang yang tampak kuat secara fisik, tetapi sebenarnya memiliki mental yang rapuh. Simak makna dan cara menghadapinya.
Kemandirian merupakan kualitas yang positif. Namun, ketika seseorang selalu merasa harus melakukan semuanya sendiri dan menolak bantuan bahkan ketika benar-benar membutuhkannya, sikap tersebut bisa menunjukkan adanya kesulitan untuk menjadi rentan.
Orang dengan pola seperti ini terkadang menganggap meminta pertolongan sebagai tanda kelemahan. Mereka ingin mempertahankan citra sebagai pribadi yang selalu mampu mengatasi segala sesuatu sendirian.
Padahal, mental yang kuat bukan berarti tidak pernah membutuhkan orang lain. Justru kemampuan untuk menyadari keterbatasan, menerima dukungan, dan meminta bantuan ketika diperlukan merupakan bagian dari ketahanan emosional.
Rasa takut merupakan emosi manusiawi yang tidak bisa sepenuhnya dihilangkan. Seseorang yang terus-menerus mengatakan dirinya tidak pernah takut mungkin sedang berusaha menunjukkan bahwa dirinya selalu berani dan tidak mudah terpengaruh keadaan.
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Jawa Pos
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