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Irfan Ferdiansyah
Sabtu, 25 Juli 2026 | 10.05 WIB

Menurut Psikologi, Orang yang Lebih Suka Melihat Menu Fisik Dibandingkan Memindai Kode QR Umumnya Memiliki 10 Karakter Unik

seseorang yang lebih suka melihat menu fisik - Image

seseorang yang lebih suka melihat menu fisik

JawaPos.com - Di zaman digital saat ini, pemanfaatan kode QR di restoran, kafe, dan berbagai tempat umum semakin umum. 

Banyak lokasi yang menggantikan menu cetak dengan versi digital yang hanya dapat diakses melalui pemindaian kode QR menggunakan smartphone. 

Namun, tidak semua orang menyukai cara ini. Sebagian orang masih lebih memilih untuk melihat menu dalam bentuk fisik

Meskipun terlihat sepele, pilihan ini ternyata bisa mengungkap banyak informasi mengenai karakter seseorang.

Dilansir dari Geediting, berdasarkan berbagai teori psikologi kepribadian, individu yang lebih memilih menu fisik ketimbang menu digital umumnya memiliki karakter tertentu. 

Berikut adalah 10 kepribadian unik yang sering ditemukan dalam kelompok ini:

1. Berorientasi pada Pengalaman Nyata

Orang yang cenderung menyukai menu cetak biasanya lebih menikmati pengalaman langsung yang dapat dirasakan. 

Mereka lebih nyaman dengan hal-hal yang konkret dibandingkan yang abstrak, dan merasa lebih terhubung saat bisa memegang sesuatu secara fisik daripada hanya melihatnya di layar.

2. Tidak Menyukai Perubahan Tiba-tiba

Editor: Hanny Suwindari
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