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Mohammad Maulana Iqbal
Selasa, 8 September 2026 | 06.53 WIB

Rezeki Mulai Terbuka Lebar, 7 Weton Ini Konon Tinggalkan Masa Suram dan Menuju Kemakmuran

Weton sukses besar dan banjir uang tinggalkan masa suram kata primbon jawa. (Freepik/ freepik) - Image

Weton sukses besar dan banjir uang tinggalkan masa suram kata primbon jawa. (Freepik/ freepik)

JawaPos.com – Dalam kepercayaan Primbon Jawa, perjalanan hidup seseorang dipercaya memiliki fase naik dan turun. Masa sulit yang dialami seseorang tidak selalu dianggap sebagai akhir dari perjalanan, sebab setelah melewati berbagai ujian, bisa saja datang periode kehidupan yang lebih baik.

Sejumlah weton bahkan dipercaya memiliki karakter kuat untuk menghadapi tekanan hidup. Ketekunan, kesabaran, dan kemampuan untuk bangkit setelah mengalami kegagalan disebut menjadi modal penting yang membuat pemilik weton tertentu berpotensi mencapai kehidupan lebih mapan.

Dilansir dari kanal YouTube NGAOS JAWA, berikut tujuh weton yang dalam ramalan Primbon Jawa disebut memiliki peluang meninggalkan masa suram dan memasuki fase penuh keberuntungan.

1. Senin Wage

Senin Wage memiliki jumlah neptu 8, hasil perpaduan nilai hari Senin dan pasaran Wage. Dalam ramalan Primbon Jawa, weton ini sering digambarkan sebagai pribadi yang sabar, tidak banyak bicara, tetapi memiliki keteguhan hati yang kuat.

Perjalanan hidupnya dipercaya tidak selalu mudah. Sejak usia muda, sebagian pemilik weton ini disebut harus menghadapi keterbatasan ekonomi dan berbagai tanggung jawab keluarga.

Namun, pengalaman tersebut justru diyakini membentuk mental yang kuat. Mereka cenderung tidak mudah menyerah meski berkali-kali menghadapi kegagalan.

Menurut ramalan tersebut, perubahan besar mulai terlihat ketika memasuki usia sekitar 35 tahun. Pada fase ini, peluang baru dipercaya mulai bermunculan dan kondisi kehidupan perlahan bergerak ke arah yang lebih baik.

2. Rabu Pon

Rabu Pon memiliki neptu 14. Weton ini dipercaya mempunyai karakter cerdas, penuh gagasan, serta memiliki kecenderungan untuk banyak berpikir sebelum mengambil keputusan.

Pada awal perjalanan hidup, mereka konon dapat menghadapi berbagai hambatan yang membuat langkah terasa lebih lambat. Lingkungan keluarga, pekerjaan, maupun hubungan sosial disebut bisa menjadi bagian dari ujian tersebut.

Alih-alih banyak mengeluh, pemilik Rabu Pon digambarkan lebih suka menyimpan persoalan dan mencari jalan keluar secara mandiri. Sikap tenang inilah yang dipercaya membantu mereka membaca peluang.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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