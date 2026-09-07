8 Weton yang Dipercaya Membawa Hoki Finansial, Rezekinya Disebut Tak Pernah Seret

JawaPos.com – Dalam tradisi dan kepercayaan masyarakat Jawa, weton kerap digunakan untuk melihat gambaran mengenai karakter, perjalanan hidup, hingga peruntungan seseorang.

Salah satu istilah yang cukup dikenal dalam Primbon Jawa adalah balungan sugih. Secara sederhana, istilah tersebut menggambarkan seseorang yang dipercaya memiliki “tulang kekayaan” atau bawaan yang mendukung datangnya kemakmuran.

Pemilik weton balungan sugih diyakini mempunyai jalan rezeki yang relatif terbuka. Meski kehidupan tetap diwarnai perjuangan dan berbagai tantangan, mereka dipercaya mampu bangkit dan menemukan kesempatan baru ketika menghadapi kesulitan.

Dilansir dari kanal YouTube NGAOS JAWA, terdapat delapan weton yang disebut memiliki karakter balungan sugih. Berikut ulasannya.

1. Rabu Legi Rabu Legi memiliki neptu 12, berasal dari Rabu yang bernilai 7 dan Legi dengan nilai 5.

Dalam primbon, weton ini kerap dikaitkan dengan karakter tenang, sabar, serta mampu mempertimbangkan sesuatu sebelum mengambil keputusan. Sikap tersebut dipercaya membantu mereka dalam mengelola kehidupan, termasuk urusan keuangan.

Rabu Legi juga digambarkan tidak mudah terburu-buru mengejar hasil. Mereka lebih suka membangun sesuatu secara bertahap sehingga peluang untuk mencapai kemapanan dianggap terbuka melalui proses yang konsisten.

2. Jumat Wage Jumat Wage mempunyai neptu 10, hasil perpaduan nilai Jumat 6 dan Wage 4.

Menurut kepercayaan primbon, pemilik weton ini memiliki pembawaan yang damai dan mudah mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Karakter tersebut dipercaya dapat menjadi modal dalam membangun hubungan maupun kerja sama.