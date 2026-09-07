Tak Banyak Tinggalkan Jejak, 6 Zodiak Ini Konon Ahli Stalking di Media Sosial

JawaPos.com – Media sosial membuat seseorang bisa mengetahui banyak hal tentang kehidupan orang lain hanya melalui beberapa unggahan. Bagi sebagian orang, melihat aktivitas seseorang di dunia maya bahkan bisa menjadi kebiasaan yang dilakukan tanpa disadari.

Dalam astrologi, kecenderungan tersebut kerap dikaitkan dengan karakter zodiak tertentu. Rasa penasaran, keterikatan emosional, hingga kebiasaan memperhatikan detail disebut dapat membuat seseorang lebih sering memantau aktivitas orang lain di media sosial.

Stalking dalam konteks ini tidak selalu berarti sesuatu yang negatif. Ada yang melakukannya karena ingin mengetahui kabar seseorang, mengenang masa lalu, atau sekadar memenuhi rasa ingin tahu.

Dilansir dari English Jagran, berikut enam zodiak yang disebut memiliki kemampuan cukup tinggi dalam mengamati kehidupan seseorang melalui media sosial.

1. Scorpio Scorpio dikenal sebagai pribadi yang penuh rasa ingin tahu tetapi tidak mudah memperlihatkan apa yang sedang mereka pikirkan. Ketika tertarik pada seseorang, mereka bisa mengamati aktivitas orang tersebut secara diam-diam.

Mereka bahkan dapat menelusuri unggahan lama tanpa harus memberikan tanda bahwa akunnya sedang diperhatikan. Scorpio juga gemar mencari hubungan antara berbagai informasi kecil untuk memahami seseorang secara lebih mendalam.

Bagi mereka, mencari tahu kehidupan seseorang lebih merupakan cara memahami karakter dan situasi daripada sekadar rasa penasaran biasa.

2. Cancer Sifat emosional dan kuatnya hubungan Cancer dengan kenangan membuat mereka cukup mudah kembali melihat jejak masa lalu seseorang di media sosial.

Mereka bisa membuka foto lama, mengingat percakapan terdahulu, atau melihat kembali unggahan yang berkaitan dengan hubungan tertentu.