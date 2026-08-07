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Mohammad Maulana Iqbal
Jumat, 7 Agustus 2026 | 11.45 WIB

Menurut Psikologi, 9 Tanda Orang Telah Stalking Kamu di Media Sosial, Apa Saja?

Tanda stalking di media sosial menurut psikologi./Freepik. - Image

Tanda stalking di media sosial menurut psikologi./Freepik.

JawaPos.com – Psikologi mengungkapkan bahwa ada tanda tertentu yang bisa menunjukkan seseorang sedang stalking kamu di media sosial.

Perilaku ini sering kali dilakukan secara diam-diam, tetapi pola-pola tertentu bisa dikenali jika diamati dengan cermat.

Dilansir dari geediting.com, diterangkan bahwa terdapat sembilan tanda orang yang stalking kamu melalui media sosial menurut Psikologi.

1. Permintaan pertemanan yang tidak dikenal

Dalam dunia maya yang luas, menerima permintaan pertemanan dari orang asing bukanlah hal yang aneh. Namun, perlu diwaspadai jika permintaan tersebut datang berulang kali dari akun-akun yang mencurigakan, terutama yang memiliki sedikit mutual friends atau bahkan tidak ada sama sekali.

Hal ini sering kali menjadi tanda awal seseorang sedang menguntit aktivitas media sosial kamu. Para pelaku biasanya menggunakan akun dengan sedikit postingan atau pengikut, atau sebaliknya memiliki jumlah following yang tidak wajar.

2. Aktivitas mencurigakan pada postingan lama

Bayangkan ketika sebuah foto liburan yang kamu unggah bertahun-tahun lalu tiba-tiba mendapat like dari seseorang yang tidak kamu kenal. Situasi ini menunjukkan bahwa seseorang telah dengan sengaja menggali jauh ke dalam profil media sosial kamu.

Lebih mencurigakan lagi jika orang tersebut tidak memiliki koneksi apapun denganmu atau mutual friends. Perilaku ini mengindikasikan bahwa mereka telah menghabiskan waktu yang cukup lama untuk menelusuri seluruh jejak digital kamu.

3. Kunjungan profil yang berulang

Editor: Hanny Suwindari
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