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Mohammad Maulana Iqbal
Sabtu, 15 Agustus 2026 | 02.03 WIB

9 Sinyal Seseorang Terlalu Sering Memantau Media Sosialmu, Nomor 9 Sering Diabaikan

Tanda stalking di media sosial menurut psikologi./Freepik. - Image

Tanda stalking di media sosial menurut psikologi./Freepik.

JawaPos.com – Media sosial membuat seseorang dapat mengetahui banyak hal tentang kehidupan orang lain hanya melalui layar.

Aktivitas seperti mengunggah foto, membuat cerita, memberikan komentar, hingga membagikan lokasi dapat meninggalkan jejak digital yang mudah diamati oleh pengguna lain.

Dalam kondisi tertentu, perhatian seseorang terhadap akun kita mungkin sudah melewati batas kewajaran. Hal tersebut dapat terlihat dari pola interaksi yang dilakukan secara terus-menerus.

Meski demikian, satu tanda saja tidak cukup untuk menyimpulkan bahwa seseorang sedang melakukan stalking. Perlu diperhatikan pola perilaku secara keseluruhan, terutama jika tindakan tersebut membuat seseorang merasa terganggu atau tidak aman.

Dilansir dari Geediting, berikut sejumlah tanda yang dapat menjadi indikasi seseorang terlalu intens memantau aktivitasmu di media sosial.

1. Mendapat permintaan pertemanan dari akun yang tidak dikenal

Mendapat permintaan pertemanan atau mengikuti dari orang yang tidak dikenal sebenarnya merupakan hal biasa di media sosial.

Namun, situasinya menjadi berbeda apabila permintaan tersebut muncul berkali-kali dari akun yang terlihat tidak meyakinkan.

Akun dengan informasi yang sangat minim, jumlah pengikut yang tidak wajar, atau hampir tidak memiliki teman bersama patut diperhatikan. Terlebih jika akun tersebut terus berusaha mendapatkan akses ke profilmu meskipun sebelumnya tidak memiliki hubungan apa pun denganmu.

2. Ada yang tiba-tiba menyukai unggahan lama

Salah satu hal yang cukup mudah menarik perhatian adalah munculnya interaksi pada unggahan yang sudah sangat lama.

Misalnya, seseorang yang tidak terlalu dikenal tiba-tiba memberikan tanda suka pada foto yang kamu unggah beberapa tahun sebelumnya. Hal tersebut bisa menunjukkan bahwa orang tersebut sedang menelusuri profilmu cukup jauh.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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