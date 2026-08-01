Tak Banyak Jejak, 6 Zodiak Ini Disebut Paling Andal Stalking di Medsos

ilustrasi zodiak ahlinya stalking media sosial. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com - Media sosial membuat siapa saja bisa mengetahui aktivitas orang lain hanya dengan beberapa kali klik. Bagi sebagian orang, kebiasaan melihat profil atau unggahan orang lain muncul karena rasa penasaran, bukan semata-mata karena obsesi.
Dalam astrologi, ada beberapa zodiak yang dikenal memiliki rasa ingin tahu tinggi sehingga kerap memperhatikan aktivitas seseorang di dunia maya.
Dilansir dari English Jagran, keenam zodiak berikut disebut memiliki kecenderungan menjadi "detektif" media sosial karena gemar mencari informasi secara diam-diam.
Scorpio dikenal sebagai zodiak yang sangat jeli dalam mencari informasi. Mereka mampu menelusuri akun media sosial seseorang tanpa meninggalkan jejak, bahkan jarang memberikan tanda suka atau komentar.
Rasa penasaran mereka muncul karena ingin memahami karakter dan kehidupan seseorang lebih dalam. Bagi Scorpio, aktivitas tersebut lebih merupakan proses mencari fakta daripada sekadar menguntit.
Cancer memiliki ikatan emosional yang kuat sehingga sering kembali melihat kenangan lama melalui media sosial. Mereka bisa menghabiskan waktu menelusuri foto-foto lama atau aktivitas seseorang yang pernah dekat dengannya.
Kebiasaan ini lebih didorong oleh rasa nostalgia dan keinginan untuk tetap merasa terhubung, meski tanpa harus berinteraksi secara langsung.
Di balik sifatnya yang imajinatif, Pisces ternyata cukup teliti ketika penasaran terhadap seseorang. Mereka kerap melihat unggahan, cerita, hingga komentar demi mengetahui perkembangan terbaru.
Jika sudah memiliki ketertarikan emosional, rasa ingin tahu Pisces cenderung semakin besar sehingga mereka tidak segan mencari informasi lebih jauh.
Gemini dikenal sebagai zodiak yang haus informasi. Rasa penasaran membuat mereka sering menjelajahi akun media sosial seseorang tanpa disadari.
Prediksi Skor Arema FC vs DPMM FC di Piala Presiden 2026! Momentum Singo Edan Lolos ke Semifinal
Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan
Prediksi Skor Persib Bandung vs Tampines Rovers di Piala Presiden 2026! Maung Bandung Bisa Sapu Bersih Laga
Laporkan Malik Bawazier, Suami Endah Fitrianingsih Jadikan CCTV Bukti Perzinaan
Pelapor Perzinaan Malik Bawazier Dicecar 28 Pertanyaan di Polda Metro Jaya
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Iran Ubah Strategi Perang, Teheran Kini Sengaja Paksa AS Masuk ke Konflik Lebih Besar
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Staf KPK dari Kepolisian Jadi tersangka Kasus Pemalang, Diduga Peras Bupati Anom
10 Ribu Massa PSHT Gelar Aksi di Surabaya Imbas Konflik DC dan Petugas Valet