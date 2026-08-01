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Rabbany Wanadriani
Sabtu, 1 Agustus 2026 | 21.05 WIB

Tak Banyak Jejak, 6 Zodiak Ini Disebut Paling Andal Stalking di Medsos

ilustrasi zodiak ahlinya stalking media sosial. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi zodiak ahlinya stalking media sosial. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Media sosial membuat siapa saja bisa mengetahui aktivitas orang lain hanya dengan beberapa kali klik. Bagi sebagian orang, kebiasaan melihat profil atau unggahan orang lain muncul karena rasa penasaran, bukan semata-mata karena obsesi.

Dalam astrologi, ada beberapa zodiak yang dikenal memiliki rasa ingin tahu tinggi sehingga kerap memperhatikan aktivitas seseorang di dunia maya.

Dilansir dari English Jagran, keenam zodiak berikut disebut memiliki kecenderungan menjadi "detektif" media sosial karena gemar mencari informasi secara diam-diam.

1. Scorpio

Scorpio dikenal sebagai zodiak yang sangat jeli dalam mencari informasi. Mereka mampu menelusuri akun media sosial seseorang tanpa meninggalkan jejak, bahkan jarang memberikan tanda suka atau komentar.

Rasa penasaran mereka muncul karena ingin memahami karakter dan kehidupan seseorang lebih dalam. Bagi Scorpio, aktivitas tersebut lebih merupakan proses mencari fakta daripada sekadar menguntit.

2. Cancer

Cancer memiliki ikatan emosional yang kuat sehingga sering kembali melihat kenangan lama melalui media sosial. Mereka bisa menghabiskan waktu menelusuri foto-foto lama atau aktivitas seseorang yang pernah dekat dengannya.

Kebiasaan ini lebih didorong oleh rasa nostalgia dan keinginan untuk tetap merasa terhubung, meski tanpa harus berinteraksi secara langsung.

3. Pisces

Di balik sifatnya yang imajinatif, Pisces ternyata cukup teliti ketika penasaran terhadap seseorang. Mereka kerap melihat unggahan, cerita, hingga komentar demi mengetahui perkembangan terbaru.

Jika sudah memiliki ketertarikan emosional, rasa ingin tahu Pisces cenderung semakin besar sehingga mereka tidak segan mencari informasi lebih jauh.

4. Gemini

Gemini dikenal sebagai zodiak yang haus informasi. Rasa penasaran membuat mereka sering menjelajahi akun media sosial seseorang tanpa disadari.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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