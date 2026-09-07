Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Rabbany Wanadriani
Selasa, 8 September 2026 | 06.47 WIB

Rezeki Mengalir Sejak Muda, 5 Shio Ini Disebut Berpeluang Jadi Orang Kaya

ilustrasi shio yang hidupnya sukses. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi shio yang hidupnya sukses. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Kesuksesan memang tidak hanya ditentukan oleh keberuntungan. Kerja keras, kemampuan membaca kesempatan, serta keberanian mengambil keputusan juga menjadi bagian penting dalam perjalanan seseorang menuju kehidupan yang mapan.

Dalam astrologi Tionghoa, karakter yang melekat pada setiap shio kerap dikaitkan dengan berbagai aspek kehidupan, termasuk karier, bisnis, dan kondisi finansial.

Ada sejumlah shio yang dipercaya mempunyai karakter kuat untuk mengejar keberhasilan sejak usia relatif muda. Mereka digambarkan sebagai pribadi yang gigih, cepat beradaptasi, percaya diri, serta mampu memanfaatkan peluang.

Dilansir dari Naurakom, berikut lima shio yang dipercaya memiliki peluang untuk meraih kesuksesan dan kehidupan yang lebih bahagia sejak usia muda.

1. Shio Ayam

Pemilik Shio Ayam dikenal sebagai sosok yang disiplin dan memiliki rasa tanggung jawab tinggi. Mereka cenderung mampu menyusun pekerjaan dengan rapi serta mempunyai kemauan kuat untuk menyelesaikan target.

Karakter tersebut membuat mereka dinilai memiliki modal yang baik untuk membangun karier maupun mengembangkan usaha. Ketika menghadapi hambatan, mereka juga dikenal tidak mudah menyerah.

Kegigihan inilah yang dalam ramalan sering dikaitkan dengan peluang mencapai kemapanan lebih cepat.

2. Shio Monyet

Shio Monyet identik dengan kecerdasan, kreativitas, dan kemampuan beradaptasi. Mereka biasanya tidak terlalu takut menghadapi perubahan dan justru tertarik mencoba sesuatu yang berbeda.

Sifat tersebut menjadi keunggulan ketika mereka berada di lingkungan yang membutuhkan ide-ide baru. Dunia teknologi, industri kreatif, seni, hingga bisnis menjadi beberapa bidang yang dianggap sesuai dengan karakter Shio Monyet.

Kemampuan melihat peluang dari berbagai situasi membuat mereka dipercaya mampu membuka jalan menuju kesuksesan sejak usia muda.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Rezeki Mengalir Deras! 5 Weton Ini Diramal Punya Peluang Jadi Orang Kaya di September - Image
Zodiak

Rezeki Mengalir Deras! 5 Weton Ini Diramal Punya Peluang Jadi Orang Kaya di September

Sabtu, 5 September 2026 | 22.29 WIB

Prediksi Primbon Jawa Kuno: 6 Weton Dipercaya Paling Berpotensi Menjadi Orang Kaya - Image
Zodiak

Prediksi Primbon Jawa Kuno: 6 Weton Dipercaya Paling Berpotensi Menjadi Orang Kaya

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 20.20 WIB

Buka Banyak Pintu Rezeki, 6 Weton Ini Konon Punya Bakat Alami Menjadi Orang Kaya - Image
Zodiak

Buka Banyak Pintu Rezeki, 6 Weton Ini Konon Punya Bakat Alami Menjadi Orang Kaya

Rabu, 19 Agustus 2026 | 05.23 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Espanyol vs Sevilla di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Curi Poin di RCDE Stadium - Image
1

Prediksi Skor Espanyol vs Sevilla di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Curi Poin di RCDE Stadium

2

Prediksi Skor Marseille vs Paris FC di Liga Prancis: Kans Les Phocéens Pesta Gol di Stade Velodrome

3

Prediksi Skor Alaves vs Osasuna di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang di Mendizorrotza

4

Kecelakaan Maut! BYD M6 Diduga Error hingga Tak Bisa Direm dan Tabrak Trotoar di Jakbar

5

Prediksi Skor Parma vs Monza di Liga Italia: Duel Sengit Rawan Berakhir Imbang!

6

Prediksi Skor Malaga vs Levante: Laga Sengit yang Berpotensi Imbang

7

Prediksi Skor Cagliari vs Lecce di Liga Italia: Duel Ketat di Sardinia Bisa Berakhir Imbang

8

Prediksi Skor Java United FC vs Garudayaksa: Laskar Kepodang Emas Bisa Menang Tipis

9

Prediksi Skor Heerenveen vs AZ Alkmaar di Liga Belanda: Kans De Kaasboeren Pesta Gol!

10

Dr. Iwan Aflanie, Pakar Forensik Indonesia untuk ULM yang Lebih Maju

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore