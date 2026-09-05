Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Diajeng Gentalia Rifani
Sabtu, 5 September 2026 | 22.29 WIB

Rezeki Mengalir Deras! 5 Weton Ini Diramal Punya Peluang Jadi Orang Kaya di September

Ilustrasi Banjir Rezeki (Freepik) - Image

Ilustrasi Banjir Rezeki (Freepik)

JawaPos.com – Weton atau perhitungan hari kelahiran dalam tradisi Jawa kerap dikaitkan dengan karakter, perjalanan hidup, hingga urusan rezeki seseorang.

Memasuki September 2026, sejumlah weton disebut memiliki peluang mendapatkan keberuntungan lebih besar. Dalam ramalan Primbon Jawa, mereka digambarkan mempunyai karakter dan potensi yang mendukung datangnya kemudahan dalam urusan pekerjaan maupun finansial.

Meski demikian, ramalan weton merupakan bagian dari kepercayaan dan tradisi masyarakat Jawa sehingga tidak dapat dijadikan sebagai kepastian mengenai kondisi ekonomi seseorang.

Dilansir dari kanal YouTube Bara Raja Cirebon, terdapat lima weton yang diramalkan berpeluang mengalami peningkatan rezeki dan menuju kehidupan yang lebih makmur pada September 2026.

1. Rabu Pahing

Pemilik weton Rabu Pahing dikenal memiliki karakter cerdas, mandiri, serta mempunyai kemauan kuat untuk mencapai tujuan.

Sifat tersebut diyakini menjadi modal penting dalam menghadapi berbagai tantangan. Dalam ramalan Primbon Jawa yang dikutip sumber tersebut, Rabu Pahing termasuk weton yang diprediksi memperoleh keberuntungan besar pada September 2026.

Mereka disebut memiliki peluang untuk meningkatkan kondisi ekonomi dan menikmati hasil dari usaha yang selama ini dilakukan. Karena itu, Rabu Pahing digambarkan berpotensi menjadi wong sugih atau orang yang hidup berkecukupan.

2. Rabu Pon

Selanjutnya ada Rabu Pon yang dikenal sebagai sosok berwawasan, berbakat, dan memiliki tekad kuat.

Mereka cenderung tidak mudah menyerah ketika menghadapi kegagalan. Semangat untuk terus mencoba dan belajar dari pengalaman menjadi salah satu karakter yang dianggap mendukung perjalanan menuju kesuksesan.

September 2026 menjadi periode yang cukup menjanjikan bagi Rabu Pon. Weton ini disebut berpeluang mendapatkan peningkatan rezeki hingga mencapai kondisi kehidupan yang lebih makmur.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Hoki Berdatangan, Ini 6 Zodiak yang Diprediksi Dapat Banyak Kabar Baik di September - Image
Zodiak

Hoki Berdatangan, Ini 6 Zodiak yang Diprediksi Dapat Banyak Kabar Baik di September

Sabtu, 5 September 2026 | 03.31 WIB

Jalan Rezeki Terbuka Lebar, 5 Weton Ini Diramal Lebih Beruntung September Ini - Image
Zodiak

Jalan Rezeki Terbuka Lebar, 5 Weton Ini Diramal Lebih Beruntung September Ini

Sabtu, 5 September 2026 | 03.27 WIB

6 Zodiak yang Langkahnya Terasa Lebih Ringan September 2026: Rezeki Mengalir, Peluang Baik Mulai Ber - Image
Zodiak

6 Zodiak yang Langkahnya Terasa Lebih Ringan September 2026: Rezeki Mengalir, Peluang Baik Mulai Ber

Kamis, 3 September 2026 | 22.18 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Palermo vs Mantova di Coppa Italia: Rosanero Siap Libas Tim Tamu di Renzo Barbera - Image
1

Prediksi Skor Palermo vs Mantova di Coppa Italia: Rosanero Siap Libas Tim Tamu di Renzo Barbera

2

Sidang Kasus Pemuda Dipukul Pengusaha Buah di Surabaya, Saksi Sebut Tak Melihat Kejadian Jelas

3

Prediksi Skor Lyon vs Auxerre di Liga Prancis: Les Gones Berpeluang Menang Telak di Groupama!

4

Prediksi Skor Laos U-20 vs Timnas Indonesia U-20: Garuda Muda Berpeluang Pesta Gol!

5

Foto Terakhir Kebersamaan Anthony Xie dengan Audi Marissa Usai Digugat Cerai

6

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

7

Prediksi Arema FC vs Isenmulang Kalteng FC: Singo Edan Diprediksi Menang di Kanjuruhan

8

Prediksi Skor Toulouse vs Lille di Liga Prancis: Les Dogues Berpeluang Sikat Tuan Rumah!

9

Prediksi Susunan Pemain Bali United vs PSS Sleman: Dominikus Dion Harap Super Elja Main Pede

10

Manajemen Buka Suara Usai Ikang Fawzi Dikabarkan Menikah Lagi

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore