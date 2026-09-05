Rezeki Mengalir Deras! 5 Weton Ini Diramal Punya Peluang Jadi Orang Kaya di September

Ilustrasi Banjir Rezeki (Freepik)
JawaPos.com – Weton atau perhitungan hari kelahiran dalam tradisi Jawa kerap dikaitkan dengan karakter, perjalanan hidup, hingga urusan rezeki seseorang.
Memasuki September 2026, sejumlah weton disebut memiliki peluang mendapatkan keberuntungan lebih besar. Dalam ramalan Primbon Jawa, mereka digambarkan mempunyai karakter dan potensi yang mendukung datangnya kemudahan dalam urusan pekerjaan maupun finansial.
Meski demikian, ramalan weton merupakan bagian dari kepercayaan dan tradisi masyarakat Jawa sehingga tidak dapat dijadikan sebagai kepastian mengenai kondisi ekonomi seseorang.
Dilansir dari kanal YouTube Bara Raja Cirebon, terdapat lima weton yang diramalkan berpeluang mengalami peningkatan rezeki dan menuju kehidupan yang lebih makmur pada September 2026.
Pemilik weton Rabu Pahing dikenal memiliki karakter cerdas, mandiri, serta mempunyai kemauan kuat untuk mencapai tujuan.
Sifat tersebut diyakini menjadi modal penting dalam menghadapi berbagai tantangan. Dalam ramalan Primbon Jawa yang dikutip sumber tersebut, Rabu Pahing termasuk weton yang diprediksi memperoleh keberuntungan besar pada September 2026.
Mereka disebut memiliki peluang untuk meningkatkan kondisi ekonomi dan menikmati hasil dari usaha yang selama ini dilakukan. Karena itu, Rabu Pahing digambarkan berpotensi menjadi wong sugih atau orang yang hidup berkecukupan.
Selanjutnya ada Rabu Pon yang dikenal sebagai sosok berwawasan, berbakat, dan memiliki tekad kuat.
Mereka cenderung tidak mudah menyerah ketika menghadapi kegagalan. Semangat untuk terus mencoba dan belajar dari pengalaman menjadi salah satu karakter yang dianggap mendukung perjalanan menuju kesuksesan.
September 2026 menjadi periode yang cukup menjanjikan bagi Rabu Pon. Weton ini disebut berpeluang mendapatkan peningkatan rezeki hingga mencapai kondisi kehidupan yang lebih makmur.
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Jawa Pos
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