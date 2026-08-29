Prediksi Primbon Jawa Kuno: 6 Weton Dipercaya Paling Berpotensi Menjadi Orang Kaya

Ilustrasi weton yang berpotensi menjadi orang kaya raya. (Magnific)
Bahkan menurut Primbon Jawa kuno, terdapat sejumlah weton yang dipercaya mempunyai potensi lebih besar untuk mencapai kehidupan kaya raya.
Pemilik weton tersebut konon memiliki karakter yang mendukung keberhasilan, seperti pekerja keras, tekun, berani mengambil keputusan, dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi berbagai tantangan.
Sifat-sifat tersebut dipercaya menjadi modal penting untuk membuka lebih banyak peluang dalam urusan karier maupun usaha.
Menariknya, kekayaan dalam pandangan Primbon Jawa tidak selalu berarti memperoleh harta dalam jumlah besar secara tiba-tiba.
Rezeki dapat datang melalui berbagai jalan, seperti pekerjaan yang semakin berkembang, usaha yang menghasilkan keuntungan, kesempatan bisnis, maupun kemampuan membangun relasi yang membawa peluang baru.
Dengan ketekunan dan pengelolaan yang baik, rezeki yang diperoleh dipercaya dapat berkembang menjadi kemapanan dalam jangka panjang.
Namun, memiliki weton yang disebut berpotensi kaya bukan berarti seseorang otomatis akan menjadi orang kaya.
Kondisi finansial dalam kehidupan nyata dipengaruhi banyak faktor, termasuk keterampilan, pendidikan, kesempatan, kebiasaan mengelola uang, serta keputusan yang diambil.
Karena itu, ramalan weton lebih tepat dipandang sebagai bagian dari tradisi dan bahan refleksi, bukan kepastian mengenai masa depan.
Penting pula diingat bahwa Primbon Jawa merupakan warisan budaya dan kepercayaan masyarakat, sehingga prediksinya tidak dapat dianggap sebagai fakta ilmiah.
Pada akhirnya, kerja keras, konsistensi, kemampuan melihat peluang, serta kebijaksanaan dalam mengelola rezeki tetap menjadi faktor penting untuk mencapai kehidupan yang sejahtera.
Lantas, 6 weton apa saja yang dipercaya paling berpotensi menjadi orang kaya menurut Primbon Jawa kuno? Simak ulasan lengkapnya berikut ini, dilansir dari kanal Youtube Cermin Diri.
1. Selasa Pon
Selasa Pon dikenal sebagai weton yang memiliki semangat juang tinggi dan tidak mudah menyerah.
Mereka sering digambarkan sebagai pribadi yang berani mengambil risiko demi memperbaiki kehidupan.
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Jawa Pos
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