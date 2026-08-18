Buka Banyak Pintu Rezeki, 6 Weton Ini Konon Punya Bakat Alami Menjadi Orang Kaya

JawaPos.com - Dalam tradisi masyarakat Jawa, weton tidak hanya digunakan untuk mengetahui hari kelahiran seseorang. Perpaduan antara hari dan pasaran tersebut juga kerap dikaitkan dengan karakter, perjalanan hidup, hingga keberuntungan seseorang.

Salah satu istilah yang cukup populer dalam pembahasan primbon adalah tibo sugih, yang secara umum dikaitkan dengan kondisi ketika seseorang dipercaya mempunyai peluang lebih besar untuk mencapai kemakmuran.

Orang dengan weton tertentu disebut memiliki karakter yang mendukung perkembangan usaha, pandai membaca kesempatan, serta mampu membangun hubungan yang membuka jalan menuju rezeki.

Meski demikian, keyakinan mengenai weton merupakan bagian dari tradisi dan budaya, bukan kepastian mengenai masa depan seseorang. Kerja keras, kemampuan mengelola keuangan, serta keputusan yang tepat tetap menjadi faktor penting dalam kehidupan nyata.

Dilansir dari kanal YouTube Ngaos Jawa, berikut enam weton yang disebut memiliki potensi tibo sugih menurut primbon Jawa.

1. Minggu Legi – Karisma Kuat, Relasi Membuka Peluang Minggu Legi digambarkan sebagai weton dengan karakter percaya diri dan kemampuan komunikasi yang cukup menonjol. Sifat tersebut membuat mereka relatif mudah membangun hubungan dengan orang lain.

Dalam kepercayaan primbon, kemampuan menjalin relasi menjadi salah satu faktor yang dapat membuka pintu rezeki. Tidak sedikit peluang usaha yang dipercaya datang melalui jaringan pertemanan maupun hubungan profesional.

Jika kemampuan tersebut dimanfaatkan secara positif, pemilik weton Minggu Legi diyakini dapat mengembangkan bisnis dan membangun jaringan yang semakin luas.

Catatan finansial: Relasi memang penting, tetapi kepercayaan harus dibangun melalui kerja sama yang sehat dan profesional.