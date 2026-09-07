Di Balik Kesulitan Ada Keberuntungan, 2 Shio Ini Diprediksi Segera Kaya

ilustrasi 12 tanda shio. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com – Setiap orang tentu memiliki harapan untuk menjalani kehidupan yang lebih baik, terutama ketika sedang menghadapi berbagai persoalan. Dalam astrologi Tionghoa, perjalanan hidup seseorang kerap dikaitkan dengan shio kelahiran, termasuk karakter, keberuntungan, hingga peluang rezeki.
Meski hanya menjadi bagian dari kepercayaan dan ramalan, astrologi Tionghoa dipercaya memiliki gambaran tersendiri mengenai perjalanan sejumlah shio. Ada yang disebut memiliki karakter kuat sehingga mampu melewati masa sulit dan kemudian menemukan peluang baru.
Menariknya, terdapat tiga shio yang dalam ramalan tertentu disebut berpotensi mengalami perubahan positif. Kesulitan yang sebelumnya menghadang justru dipercaya menjadi bagian dari proses menuju kehidupan yang lebih mapan, baik dalam urusan finansial maupun kehidupan pribadi.
Dilansir dari kanal YouTube Naura Kom, berikut dua shio yang diramalkan mampu meraih kesuksesan dan keberuntungan di tengah berbagai tantangan.
Shio Kerbau menempati urutan pertama dalam ramalan ini. Mereka yang lahir di bawah shio tersebut dikenal mempunyai karakter sabar, tenang, dan memiliki daya tahan kuat ketika menghadapi persoalan.
Dalam budaya Tionghoa, Kerbau kerap dikaitkan dengan kerja keras dan ketekunan. Sifat tersebut membuat pemilik shio ini dipercaya mampu terus bertahan meskipun perjalanan menuju kesuksesan tidak selalu mudah.
Harapan yang sering dilekatkan pada Shio Kerbau berkaitan dengan kestabilan karier, perkembangan usaha, kondisi keuangan yang lebih baik, serta keharmonisan keluarga.
Ketika menghadapi masa sulit, mereka diyakini tidak mudah kehilangan arah. Ketekunan yang terus dipertahankan dianggap dapat membuka kesempatan baru hingga perlahan membawa kehidupan menuju kondisi yang lebih sejahtera.
Berikutnya ada Shio Macan yang dikenal mempunyai karakter berani, energik, dan penuh semangat. Dalam astrologi Tionghoa, Macan sering menjadi simbol keberanian serta kekuatan.
Karakter tersebut dipercaya membuat pemilik Shio Macan tidak mudah mundur ketika berhadapan dengan tantangan. Mereka cenderung memiliki keberanian untuk mengambil langkah dan menghadapi persoalan secara langsung.
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Jawa Pos
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