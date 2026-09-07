Tak Perlu Kejar-kejaran dengan Rezeki, 5 Shio Ini Justru Diprediksi Banyak Dihampiri Keberuntungan

JawaPos.com - Dalam kehidupan, peluang dan keberuntungan bisa datang dari berbagai arah. Ada orang yang harus bekerja ekstra keras untuk mengejar kesempatan, tetapi ada pula yang menurut ramalan justru lebih sering berhadapan dengan peluang menguntungkan.

Dalam astrologi Tionghoa, peruntungan seseorang kerap dikaitkan dengan shio serta pengaruh energi dan bintang tertentu. Keyakinan tersebut membuat sejumlah shio dianggap memiliki prospek lebih baik dalam urusan pekerjaan, bisnis, hubungan, hingga keuangan.

Meski demikian, ramalan bukanlah jaminan mengenai kondisi finansial seseorang. Keputusan yang matang, kerja keras, serta kemampuan mengelola uang tetap menjadi faktor penting dalam kehidupan nyata.

Dilansir dari kanal YouTube Shio Forecast Daily, terdapat lima shio yang disebut berpotensi menjadi magnet rezeki dan memperoleh banyak keberuntungan pada tahun ini.

Berikut daftarnya:

1. Shio Kuda Shio Kuda disebut memiliki prospek yang cerah dalam urusan karier dan keuangan. Karakter mereka yang terbuka, murah hati, serta mudah membangun hubungan membuat jaringan yang dimiliki semakin luas.

Dalam pekerjaan maupun bisnis, kemampuan menjalin komunikasi dengan pelanggan dan rekan kerja dapat menjadi salah satu modal penting. Mereka juga dipercaya tidak akan kekurangan dukungan ketika menghadapi perjalanan menuju kesuksesan.

Apabila mampu memanfaatkan waktu, tenaga, dan peluang yang tersedia dengan baik, shio Kuda diprediksi dapat meningkatkan kondisi finansial secara bertahap.

2. Shio Babi Shio Babi juga masuk dalam daftar yang disebut memiliki peruntungan positif tahun ini. Dalam astrologi Tionghoa, mereka dikaitkan dengan hubungan Liu He atau enam harmoni yang dipercaya membawa dukungan dan peluang baik.