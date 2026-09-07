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Lania Monica
Senin, 7 September 2026 | 21.33 WIB

Dompet Makin Tebal, 5 Shio Ini Konon Segera Dihujani Keberuntungan Finansial

Ilustrasi shio yang rezekinya tiba tiba melesat tajam (freepik) - Image

Ilustrasi shio yang rezekinya tiba tiba melesat tajam (freepik)

JawaPos.com – Datangnya keberuntungan terkadang sulit ditebak. Kondisi yang sebelumnya biasa saja bisa berubah ketika seseorang memperoleh kesempatan baru yang berdampak besar terhadap kehidupan finansialnya.

Dalam astrologi Tiongkok, peruntungan seseorang kerap dikaitkan dengan shio kelahirannya. Sejumlah shio bahkan dipercaya akan memasuki periode yang lebih menguntungkan, terutama dalam urusan pekerjaan, bisnis, maupun keuangan.

Ramalan tersebut menggambarkan adanya peluang peningkatan pendapatan yang cukup signifikan. Bentuknya bisa berupa bonus, kenaikan jabatan, proyek baru, keuntungan usaha, hingga hasil investasi yang lebih baik.

Meski demikian, prediksi shio merupakan bagian dari kepercayaan dan hiburan, bukan kepastian mengenai kondisi finansial seseorang. Hasil nyata tetap dipengaruhi oleh keputusan, usaha, serta situasi masing-masing individu.

Dikutip dari kanal YouTube Shio Forecast Daily, berikut lima shio yang diramalkan bakal mengalami peningkatan rezeki dalam waktu dekat.

1. Shio Macan

Shio Macan disebut berpeluang menikmati hasil dari kerja keras yang telah dilakukan sebelumnya. Upaya yang selama ini belum memberikan hasil maksimal dipercaya mulai menunjukkan perkembangan.

Kesempatan seperti bonus dari proyek, promosi jabatan, atau tawaran bisnis baru dapat menjadi pintu masuk menuju kondisi finansial yang lebih baik.

Karakter Macan yang dikenal berani dan tegas juga disebut menjadi modal untuk mengambil peluang. Jika mampu mempertimbangkan risiko dengan matang, kesempatan yang datang dapat dimanfaatkan secara optimal.

2. Shio Ular

Pemilik shio Ular dikenal sebagai pribadi yang mempunyai tujuan jelas dan cenderung bertanggung jawab terhadap pekerjaan.

Sifat tersebut dipercaya dapat membantu mereka membangun langkah yang lebih terarah dalam mengejar target finansial. Dalam ramalan kali ini, Ular disebut berpotensi memperoleh keuntungan yang cukup besar.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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