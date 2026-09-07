Bak Dipayungi Keberuntungan, 6 Shio Ini Diramal Mudah Meraih Kemapanan Finansial

Ilustrasi shio yang diramalkan kaya, panen finansial dan uang kata astrologi Tionghoa
JawaPos.com - Dalam astrologi Tionghoa, karakter seseorang kerap dikaitkan dengan shio yang menaunginya. Dari dua belas shio yang dikenal dalam tradisi tersebut, beberapa di antaranya dipercaya mempunyai karakter yang mendukung perjalanan menuju kesuksesan dan kemapanan.
Mereka digambarkan memiliki sifat seperti pekerja keras, jujur, cerdas, mudah dipercaya, hingga pandai membangun hubungan dengan orang lain. Karakter-karakter tersebut dalam ramalan dipercaya dapat membuka lebih banyak peluang, termasuk dalam urusan pekerjaan dan keuangan.
Namun, perlu dipahami bahwa astrologi merupakan bagian dari kepercayaan dan tradisi. Kondisi finansial seseorang pada kenyataannya tetap dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti usaha, keterampilan, kesempatan, keputusan keuangan, dan kondisi ekonomi.
Dilansir dari kanal YouTube Rezeki & Hoki, berikut enam shio yang disebut mempunyai peruntungan finansial kuat dan berpeluang meraih kemakmuran menurut astrologi Tionghoa.
Shio Naga kerap ditempatkan sebagai salah satu simbol kekuatan, kewibawaan, dan keberhasilan dalam budaya Tionghoa. Pemilik shio ini dipercaya mempunyai karakter percaya diri sekaligus menjunjung tinggi prinsip dalam menjalani kehidupan.
Mereka cenderung menghargai kejujuran dan berusaha menjaga hubungan baik dengan orang-orang di sekitarnya. Sikap tersebut membuat mereka relatif mudah mendapatkan kepercayaan, baik dalam lingkungan sosial maupun profesional.
Dalam urusan karier, Shio Naga disebut memiliki peluang berkembang di dunia bisnis maupun pekerjaan yang membutuhkan kemampuan memimpin. Kepercayaan yang berhasil dibangun dapat menjadi modal untuk membuka kesempatan baru dan meningkatkan kondisi finansial.
Shio Kuda dikenal mempunyai energi besar, aktif, dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi tantangan. Mereka biasanya menyukai kebebasan serta memiliki dorongan kuat untuk terus bergerak mengejar target.
Sikap pantang menyerah tersebut dipercaya menjadi salah satu kekuatan dalam perjalanan finansial mereka. Ketika menemui hambatan, Shio Kuda cenderung mencari jalan lain daripada berhenti begitu saja.
Selain itu, mereka digambarkan sebagai pribadi yang menjunjung kejujuran. Reputasi sebagai sosok yang dapat dipercaya diyakini mampu mendatangkan dukungan dan kesempatan dari orang-orang di sekitarnya.
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Jawa Pos
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