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Rabbany Wanadriani
Selasa, 8 September 2026 | 06.28 WIB

Perlahan Tapi Pasti, 6 Shio Ini Diramal Menikmati Lonjakan Finansial

ilustrasi shio banyak uang. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi shio banyak uang. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Perjalanan hidup tidak selalu berjalan mulus. Ada masa ketika seseorang harus berhadapan dengan tekanan ekonomi, kebutuhan yang terus bertambah, hingga berbagai persoalan yang membuat kondisi keuangan terasa berat.

Namun, dalam kepercayaan astrologi Tionghoa, roda kehidupan dipercaya terus berputar. Setelah melewati periode sulit, seseorang diyakini dapat memasuki fase yang lebih baik ketika peluang dan keberuntungan mulai berdatangan.

Ada sejumlah shio yang dalam ramalan disebut sedang berada di jalur menuju peningkatan finansial. Rezeki mereka dipercaya mulai terbuka melalui pekerjaan, usaha, relasi, maupun kesempatan yang sebelumnya tidak terduga.

Dilansir dari Naurakom, berikut enam shio yang disebut perlahan mengalami peningkatan kehidupan dan berpeluang menikmati kondisi finansial yang lebih baik.

1. Shio Kerbau – Hasil Kerja Keras Mulai Terlihat

Kerbau dikenal sebagai simbol ketekunan dan kerja keras. Pemilik shio ini digambarkan sebagai pribadi yang mampu bertahan menghadapi tekanan tanpa mudah mengeluh.

Dalam ramalan astrologi Tionghoa, masa sulit yang mereka alami disebut perlahan mulai bergeser. Kesempatan baru dapat muncul dari pekerjaan maupun usaha yang selama ini dijalani dengan tekun.

Peluang tambahan penghasilan juga dipercaya datang dari arah yang tidak diperkirakan. Bagi mereka yang sedang menghadapi beban finansial, fase ini disebut sebagai momentum untuk mulai menata kembali kondisi ekonomi.

Kuncinya adalah tetap sabar dan tidak mengambil keputusan keuangan secara terburu-buru.

2. Shio Kuda – Perjuangan Mulai Berbuah

Shio Kuda dikenal mempunyai energi besar, berani menghadapi tantangan, dan tidak mudah menyerah ketika keadaan berubah menjadi sulit.

Menurut ramalan, berbagai pengalaman yang telah mereka lewati dapat menjadi modal untuk memasuki fase kehidupan yang lebih menjanjikan. Kerja keras yang sebelumnya terasa biasa saja berpotensi menghasilkan perkembangan baru.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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