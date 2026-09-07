Tak Mudah Dikuasai Dendam, 6 Zodiak Ini Tetap Memilih Berbuat Baik Meski Diperlakukan Buruk

JawaPos.com – Tidak semua orang memilih membalas keburukan dengan keburukan. Ada sebagian individu yang justru berusaha tetap menunjukkan sikap baik meskipun pernah kecewa, disakiti, atau mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan.

Bagi mereka, pengalaman buruk bukan alasan untuk berubah menjadi pribadi yang penuh kebencian. Mereka memilih mengambil pelajaran, memaafkan, kemudian melanjutkan kehidupan dengan hati yang lebih tenang.

Dalam astrologi, karakter semacam ini kerap dikaitkan dengan sejumlah zodiak tertentu. Mereka dikenal memiliki tingkat kesabaran tinggi, mudah berempati, dan cenderung menghindari tindakan balas dendam.

Dilansir dari AstroTalk, berikut enam zodiak yang disebut memiliki hati lapang dan tetap memilih kebaikan meskipun pernah diperlakukan buruk.

1. Pisces Pisces dikenal sebagai sosok yang penuh kasih dan memiliki kepekaan tinggi terhadap perasaan orang lain. Mereka cenderung berusaha memahami alasan di balik perilaku seseorang sebelum memberikan penilaian.

Ketika mendapatkan perlakuan buruk, Pisces mungkin merasa sangat terluka. Namun, mereka biasanya tidak langsung menyimpan kebencian dalam waktu lama.

Sifat pemaaf membuat mereka masih mampu memberikan kesempatan kedua kepada orang yang pernah mengecewakannya. Pisces percaya bahwa setiap orang bisa melakukan kesalahan dan memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri.

2. Libra Libra sangat menghargai kedamaian dalam hubungan. Mereka sebisa mungkin menghindari pertengkaran berkepanjangan karena konflik dapat menguras energi emosional mereka.

Ketika menghadapi perlakuan buruk, Libra lebih memilih mencari jalan keluar daripada melakukan pembalasan. Mereka berusaha melihat persoalan dari berbagai sudut pandang agar tidak mengambil keputusan hanya berdasarkan emosi.