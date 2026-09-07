Sering Dapat Firasat Aneh yang Jadi Kenyataan, 4 Zodiak Ini Konon Paling Intuitif

JawaPos.com – Pernahkah Anda tiba-tiba merasakan sesuatu yang tidak beres, meskipun belum ada kejadian yang benar-benar terjadi? Perasaan tersebut terkadang muncul begitu saja, seperti ada dorongan dari dalam diri untuk lebih berhati-hati.

Sebagian orang memang dikenal memiliki kepekaan yang tinggi terhadap suasana, perubahan sikap orang lain, maupun situasi di sekelilingnya. Mereka mungkin kesulitan menjelaskan alasan munculnya perasaan tersebut, tetapi instingnya seolah memberikan sinyal agar tidak gegabah.

Dalam astrologi, kemampuan intuitif semacam ini kerap dikaitkan dengan karakter zodiak tertentu. Meski tidak ada bukti ilmiah bahwa zodiak dapat memprediksi bahaya, kepercayaan astrologi menyebut beberapa zodiak memiliki sensitivitas dan insting yang lebih menonjol dibanding lainnya.

Dilansir dari Daily Sun, berikut empat zodiak yang konon memiliki firasat kuat dan lebih peka terhadap tanda-tanda bahaya.

1. Cancer – Sangat Peka terhadap Perasaan Sekitar Cancer dikenal sebagai salah satu zodiak yang memiliki sensitivitas emosional tinggi. Mereka mudah menangkap perubahan suasana, bahkan ketika orang lain belum mengungkapkan apa yang sebenarnya sedang terjadi.

Ketika seseorang menyimpan masalah atau hendak menyampaikan kabar kurang menyenangkan, Cancer dipercaya dapat merasakan perubahan tersebut melalui sikap, ekspresi, atau suasana yang terasa berbeda.

Sifat empatinya yang kuat juga membuat mereka mudah memahami perasaan orang lain. Tidak jarang, Cancer bisa ikut merasakan kesedihan atau kegelisahan seseorang meskipun tidak mengalami hal yang sama.

Namun, kepekaan tersebut juga bisa membuat mereka lebih mudah terkuras secara emosional. Terlalu banyak menyerap perasaan orang lain dapat membuat Cancer membutuhkan waktu untuk menenangkan diri.

2. Scorpio – Insting Tajam dan Sulit Dibohongi Scorpio sering digambarkan sebagai pribadi yang memiliki intuisi kuat sekaligus rasa ingin tahu yang besar terhadap sesuatu yang tersembunyi.