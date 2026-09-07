Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Rabbany Wanadriani
Selasa, 8 September 2026 | 06.38 WIB

Sering Dapat Firasat Aneh yang Jadi Kenyataan, 4 Zodiak Ini Konon Paling Intuitif

ilustrasi zodiak dengan firasat kuat. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi zodiak dengan firasat kuat. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Pernahkah Anda tiba-tiba merasakan sesuatu yang tidak beres, meskipun belum ada kejadian yang benar-benar terjadi? Perasaan tersebut terkadang muncul begitu saja, seperti ada dorongan dari dalam diri untuk lebih berhati-hati.

Sebagian orang memang dikenal memiliki kepekaan yang tinggi terhadap suasana, perubahan sikap orang lain, maupun situasi di sekelilingnya. Mereka mungkin kesulitan menjelaskan alasan munculnya perasaan tersebut, tetapi instingnya seolah memberikan sinyal agar tidak gegabah.

Dalam astrologi, kemampuan intuitif semacam ini kerap dikaitkan dengan karakter zodiak tertentu. Meski tidak ada bukti ilmiah bahwa zodiak dapat memprediksi bahaya, kepercayaan astrologi menyebut beberapa zodiak memiliki sensitivitas dan insting yang lebih menonjol dibanding lainnya.

Dilansir dari Daily Sun, berikut empat zodiak yang konon memiliki firasat kuat dan lebih peka terhadap tanda-tanda bahaya.

1. Cancer – Sangat Peka terhadap Perasaan Sekitar

Cancer dikenal sebagai salah satu zodiak yang memiliki sensitivitas emosional tinggi. Mereka mudah menangkap perubahan suasana, bahkan ketika orang lain belum mengungkapkan apa yang sebenarnya sedang terjadi.

Ketika seseorang menyimpan masalah atau hendak menyampaikan kabar kurang menyenangkan, Cancer dipercaya dapat merasakan perubahan tersebut melalui sikap, ekspresi, atau suasana yang terasa berbeda.

Sifat empatinya yang kuat juga membuat mereka mudah memahami perasaan orang lain. Tidak jarang, Cancer bisa ikut merasakan kesedihan atau kegelisahan seseorang meskipun tidak mengalami hal yang sama.

Namun, kepekaan tersebut juga bisa membuat mereka lebih mudah terkuras secara emosional. Terlalu banyak menyerap perasaan orang lain dapat membuat Cancer membutuhkan waktu untuk menenangkan diri.

2. Scorpio – Insting Tajam dan Sulit Dibohongi

Scorpio sering digambarkan sebagai pribadi yang memiliki intuisi kuat sekaligus rasa ingin tahu yang besar terhadap sesuatu yang tersembunyi.

Mereka tidak mudah menerima sebuah keadaan begitu saja. Jika menemukan sesuatu yang terasa janggal, Scorpio biasanya akan memperhatikannya lebih dalam dan berusaha mencari penyebabnya.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Tes Kepribadian: Gambar yang Pertama Lihat Mengungkap Apakah Anda Seseorang yang Logis atau Intuitif - Image
Kepribadian

Tes Kepribadian: Gambar yang Pertama Lihat Mengungkap Apakah Anda Seseorang yang Logis atau Intuitif

Jumat, 7 Agustus 2026 | 09.30 WIB

Tes Ilusi Optik: Ular Atau Telinga? Hal Dilihat Menunjukkan Apakah Kamu Intuitif Atau Rasional - Image
Kepribadian

Tes Ilusi Optik: Ular Atau Telinga? Hal Dilihat Menunjukkan Apakah Kamu Intuitif Atau Rasional

Rabu, 5 Agustus 2026 | 00.50 WIB

10 Hal Membosankan yang Disukai Orang Cerdas dan Intuitif, Tapi Tidak untuk Kebanyakan Orang - Image
Kepribadian

10 Hal Membosankan yang Disukai Orang Cerdas dan Intuitif, Tapi Tidak untuk Kebanyakan Orang

Kamis, 25 Juni 2026 | 06.46 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Espanyol vs Sevilla di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Curi Poin di RCDE Stadium - Image
1

Prediksi Skor Espanyol vs Sevilla di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Curi Poin di RCDE Stadium

2

Prediksi Skor Marseille vs Paris FC di Liga Prancis: Kans Les Phocéens Pesta Gol di Stade Velodrome

3

Prediksi Skor Alaves vs Osasuna di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang di Mendizorrotza

4

Kecelakaan Maut! BYD M6 Diduga Error hingga Tak Bisa Direm dan Tabrak Trotoar di Jakbar

5

Prediksi Skor Parma vs Monza di Liga Italia: Duel Sengit Rawan Berakhir Imbang!

6

Prediksi Skor Malaga vs Levante: Laga Sengit yang Berpotensi Imbang

7

Prediksi Skor Cagliari vs Lecce di Liga Italia: Duel Ketat di Sardinia Bisa Berakhir Imbang

8

Prediksi Skor Java United FC vs Garudayaksa: Laskar Kepodang Emas Bisa Menang Tipis

9

Prediksi Skor Heerenveen vs AZ Alkmaar di Liga Belanda: Kans De Kaasboeren Pesta Gol!

10

Dr. Iwan Aflanie, Pakar Forensik Indonesia untuk ULM yang Lebih Maju

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore