Rezekinya Mengalir Deras, 7 Weton Ini Disebut Punya Aura Kekayaan Menurut Primbon Jawa

JawaPos.com - Dalam tradisi Jawa, weton kerap digunakan sebagai bagian dari perhitungan untuk membaca karakter dan perjalanan hidup seseorang. Salah satu hal yang sering dikaitkan dengan weton adalah persoalan rezeki dan keberuntungan.

Menurut kepercayaan dalam Primbon Jawa, terdapat sejumlah kombinasi hari dan pasaran yang dianggap mempunyai peruntungan lebih baik dibandingkan lainnya. Pemilik weton tertentu dipercaya memiliki jalan rezeki yang terbuka serta kemampuan untuk bangkit ketika menghadapi kesulitan.

Pandangan tersebut merupakan bagian dari tradisi dan kepercayaan masyarakat, sehingga tidak dapat dijadikan sebagai kepastian mengenai masa depan seseorang.

Dilansir dari kanal YouTube Ngaos Jawa, terdapat tujuh weton yang disebut memiliki keberuntungan finansial dan dipercaya memperoleh banyak berkah dalam perjalanan hidupnya.

1. Jumat Legi Jumat Legi termasuk weton yang kerap dikaitkan dengan keberuntungan dan kelancaran rezeki. Pemilik weton ini dipercaya mempunyai daya tarik tersendiri yang membuatnya mudah mendapatkan kepercayaan dari orang di sekitarnya.

Dalam urusan pekerjaan maupun usaha, mereka disebut mampu memanfaatkan kesempatan yang datang. Kemampuan tersebut membuat peluang untuk membangun kondisi ekonomi yang lebih stabil diyakini cukup terbuka.

Tak hanya membawa manfaat bagi diri sendiri, orang Jumat Legi juga sering digambarkan mampu memberikan pengaruh positif terhadap kehidupan keluarganya.

2. Rabu Pahing Pemilik weton Rabu Pahing dipercaya mempunyai pembawaan yang membuat orang lain mudah menaruh kepercayaan. Karakter tersebut dapat menjadi modal penting ketika mereka menjalani pekerjaan maupun membangun usaha.

Menurut ramalan yang beredar, rezeki mereka juga dapat hadir melalui kesempatan yang tidak selalu terduga. Peluang pekerjaan, usaha, maupun bantuan dari orang lain disebut dapat menjadi jalan menuju kehidupan yang lebih mapan.