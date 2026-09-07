Rezekinya Sulit Putus, 7 Weton Ini Konon Punya Aura Kekayaan Sejak Lahir

JawaPos.com - Dalam kehidupan, kondisi ekonomi seseorang bisa berubah sewaktu-waktu. Ada yang sempat menikmati kemapanan, kemudian harus menghadapi masa sulit. Namun, ada pula yang justru mampu bangkit setelah mengalami keterpurukan dan perlahan membangun kehidupan yang lebih baik.

Dalam kepercayaan masyarakat Jawa, perjalanan tersebut terkadang dikaitkan dengan weton kelahiran. Weton merupakan perpaduan antara hari dan pasaran ketika seseorang dilahirkan yang dalam tradisi primbon dipercaya dapat memberikan gambaran mengenai karakter serta perjalanan hidup.

Konon, terdapat sejumlah weton yang memiliki karakter kuat, pekerja keras, dan tidak mudah menyerah. Mereka dipercaya mampu melewati berbagai ujian kehidupan dan kembali menemukan jalan menuju kemakmuran.

Dilansir dari kanal YouTube Ngaos Jawa, berikut tujuh weton yang dalam kepercayaan primbon Jawa disebut memiliki potensi untuk bangkit dan kembali meraih keberlimpahan setelah mengalami masa sulit.

1. Sabtu Wage – Bangkit Setelah Melewati Banyak Ujian Sabtu Wage disebut sebagai salah satu weton yang memiliki daya juang kuat. Mereka digambarkan terbiasa menghadapi berbagai tantangan sehingga mentalnya menjadi semakin tangguh.

Dengan neptu 13, yang berasal dari Sabtu 9 dan Wage 4, pemilik weton ini dipercaya lebih nyaman bekerja tanpa banyak menunjukkan pencapaiannya kepada orang lain.

Menurut kepercayaan primbon, keberhasilan Sabtu Wage justru dapat terlihat setelah melewati berbagai pengalaman hidup. Usaha rumahan, perdagangan, hingga bidang pertanian disebut sebagai beberapa bidang yang cocok dengan karakter mereka.

2. Rabu Kliwon – Tenang tetapi Punya Insting Kuat Pemilik Rabu Kliwon dikenal memiliki pembawaan tenang dan tidak terlalu gemar memamerkan apa yang dimilikinya. Di balik sikap tersebut, mereka dipercaya mempunyai intuisi yang tajam dalam membaca keadaan.

Weton ini mempunyai neptu 15, hasil dari Rabu 7 dan Kliwon 8. Dalam ramalan primbon, mereka disebut berpotensi memperoleh rezeki melalui peluang yang datang secara tidak terduga.