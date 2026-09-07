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Rabbany Wanadriani
Senin, 7 September 2026 | 21.45 WIB

Punya Nyali Besar, 5 Shio Ini Disebut Berpotensi Raih Kesuksesan dan Kemakmuran

ilustrasi shio hidup makmur. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi shio hidup makmur. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Dalam kehidupan, keberanian menghadapi ketidakpastian kerap menjadi salah satu modal untuk mencapai tujuan. Ada orang yang memilih bermain aman, tetapi ada pula yang justru berani mengambil langkah besar demi membuka peluang baru.

Dalam astrologi Tiongkok, sejumlah shio dikenal memiliki karakter pemberani, percaya diri, dan tidak mudah mundur ketika berhadapan dengan tantangan. Sikap tersebut dipercaya dapat membantu mereka menemukan kesempatan yang mungkin tidak terlihat oleh orang lain.

Meski keberanian mengambil risiko tidak selalu berujung pada keberhasilan, karakter tersebut dapat menjadi kekuatan apabila disertai perhitungan dan strategi yang matang.

Dilansir dari Horoscope, berikut lima shio yang dikenal memiliki keberanian tinggi dalam mengambil risiko dan diyakini memiliki peluang untuk meraih kesuksesan serta kemakmuran.

1. Shio Tikus

Pemilik shio Tikus dikenal memiliki kecerdasan dan keberanian yang membuat mereka tidak mudah gentar menghadapi situasi baru.

Mereka cenderung percaya pada kemampuan diri sendiri dan berani mencoba jalan yang berbeda ketika melihat adanya peluang. Ketidakpastian bukan selalu dianggap sebagai ancaman, melainkan kesempatan untuk mendapatkan pengalaman maupun hasil baru.

Sifat spontan dan keberanian mereka dalam mengambil keputusan dapat membawa berbagai peluang menarik. Namun, tetap diperlukan pertimbangan matang agar keberanian tersebut tidak berubah menjadi keputusan yang gegabah.

2. Shio Macan

Shio Macan identik dengan karakter percaya diri, berani, dan penuh semangat. Mereka senang menghadapi tantangan yang dapat menguji kemampuan sekaligus mendorong dirinya keluar dari zona nyaman.

Keinginan untuk mencapai target membuat mereka tidak ragu mengambil langkah besar. Mereka juga memiliki keberanian untuk tampil di depan banyak orang dan memperjuangkan apa yang dianggap penting.

Karakter kompetitif tersebut dipercaya dapat menjadi modal bagi shio Macan dalam mengejar kesuksesan, termasuk ketika harus menghadapi berbagai risiko dalam perjalanan menuju kemakmuran.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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