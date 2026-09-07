Semakin Tua Semakin Berkah, 5 Weton Ini Disebut Punya Masa Depan Penuh Kemakmuran

JawaPos.com - Memasuki usia senja tidak selalu berarti kehidupan semakin sulit. Dalam sejumlah kepercayaan tradisional Jawa, masa tua justru dapat menjadi periode ketika seseorang menikmati hasil dari perjalanan panjang yang telah dilaluinya.

Primbon Jawa menjadi salah satu warisan budaya yang kerap digunakan masyarakat untuk membaca karakter dan gambaran perjalanan hidup berdasarkan weton kelahiran. Salah satunya berkaitan dengan kehidupan seseorang ketika memasuki usia lanjut.

Ada sejumlah weton yang dipercaya memiliki perjalanan hidup dengan pola menarik. Mereka mungkin tidak langsung menikmati kemapanan ketika masih muda, tetapi seiring bertambahnya usia, kehidupan mereka disebut semakin stabil, berkecukupan, dan memperoleh penghormatan dari lingkungan.

Dilansir dari kanal YouTube Ngaos Jawa, terdapat lima weton yang disebut memiliki potensi kehidupan yang lebih makmur dan penuh keberkahan ketika memasuki usia senja.

Berikut daftarnya:

1. Senin Wage Senin Wage memiliki neptu 8. Meski angka tersebut tergolong rendah dalam perhitungan weton, hal itu tidak serta-merta dianggap sebagai pertanda kehidupan yang lemah.

Dalam gambaran Primbon Jawa, pemilik weton ini dikenal memiliki karakter sederhana, hemat, sabar, dan tidak mudah menyerah. Mereka cenderung menjalani perjuangan tanpa banyak menunjukkan kesulitan yang dihadapi.

Sikap tekun tersebut dipercaya menjadi modal penting dalam membangun kehidupan secara perlahan. Menurut ramalan yang dikutip dari kanal Ngaos Jawa, perubahan positif mulai terlihat ketika mereka memasuki usia sekitar 48 tahun.

Pada fase tersebut, Senin Wage disebut berpeluang menikmati kehidupan yang lebih tenteram, kondisi ekonomi yang semakin baik, serta penghargaan lebih besar dari orang-orang di sekitarnya.