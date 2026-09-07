Rezekinya Disebut Tak Pernah Seret, 3 Weton Ini Konon Mudah Mencapai Kemapanan

3 weton yang diprediksi dapat banyak rezeki dan sukses
JawaPos.com – Dalam tradisi masyarakat Jawa, weton tidak hanya digunakan untuk mengetahui hari kelahiran seseorang. Perhitungan hari dan pasaran tersebut juga kerap dikaitkan dengan karakter, perjalanan hidup, hingga urusan rezeki.
Primbon Jawa memuat berbagai penafsiran mengenai karakter seseorang berdasarkan wetonnya. Beberapa di antaranya dipercaya mempunyai sifat yang mendukung kesuksesan, terutama dalam mengelola keuangan, menjalankan usaha, dan membangun karier.
Sejumlah weton bahkan disebut mempunyai "aura keberuntungan" sehingga dianggap lebih mudah menemukan peluang untuk meningkatkan kondisi ekonomi.
Namun, ramalan weton merupakan bagian dari tradisi dan kepercayaan budaya, bukan ukuran ilmiah untuk menentukan masa depan seseorang. Kesuksesan finansial dalam kehidupan nyata tetap dipengaruhi oleh kerja keras, keterampilan, kesempatan, dan keputusan yang diambil.
Dilansir dari akun YouTube Naura Kom, berikut tiga weton yang dipercaya mempunyai jalan rezeki berlimpah dan berpeluang mencapai kemapanan finansial.
Senin Pahing digambarkan sebagai weton yang memiliki karakter ambisius, pekerja keras, dan cukup cermat dalam mengelola keuangan.
Pemilik weton ini dipercaya mempunyai intuisi bisnis yang kuat. Mereka disebut mampu mempertimbangkan berbagai pilihan sebelum mengambil keputusan yang berkaitan dengan pekerjaan maupun finansial.
Ketekunan dan kesabaran juga menjadi modal yang sering dikaitkan dengan Senin Pahing. Mereka tidak mudah berhenti ketika menghadapi hambatan dan cenderung terus mencari cara untuk mencapai target.
Selain itu, jiwa kepemimpinan yang dimiliki membuat mereka dipercaya mampu memegang tanggung jawab besar. Dalam ramalan Primbon Jawa, karakter tersebut membuat Senin Pahing berpeluang sukses sebagai pengusaha maupun menempati posisi penting dalam pekerjaan.
Kemampuan bertahan menghadapi persaingan juga dianggap menjadi salah satu kekuatan yang membantu mereka menjaga kestabilan ekonomi.
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Jawa Pos
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