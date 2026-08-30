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Rabbany Wanadriani
Senin, 31 Agustus 2026 | 01.54 WIB

5 Shio yang Disebut Punya Bakat Luar Biasa, Karismanya Mudah Memikat Banyak Orang

ilustrasi shio yang terlahir hebat. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi shio yang terlahir hebat. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Setiap orang tentu memiliki karakter dan kemampuan yang berbeda. Ada yang unggul dalam memimpin, ada pula yang lebih menonjol karena kreativitas, kecerdasan, atau kemampuannya membaca keadaan.

Dalam astrologi Tionghoa, karakter tersebut kerap dikaitkan dengan shio atau tahun kelahiran seseorang. Dari 12 shio yang dikenal, beberapa di antaranya dipercaya mempunyai sifat yang membuat mereka lebih mudah tampil menonjol dan memberikan pengaruh kepada orang-orang di sekitarnya.

Kepercayaan ini bukan berarti menentukan secara pasti masa depan seseorang. Astrologi lebih tepat dipandang sebagai bagian dari tradisi dan hiburan yang dapat digunakan untuk melihat karakter dari sudut pandang tertentu.

Dilansir dari Business Insider, berikut lima shio yang disebut memiliki sejumlah bakat dan karakter kuat sehingga kerap dianggap sebagai sosok yang dapat menjadi panutan.

1. Shio Macan

Shio Macan dikenal memiliki rasa percaya diri yang kuat. Kehadirannya cenderung mudah diperhatikan karena mereka digambarkan memiliki karisma dan keberanian untuk tampil di depan orang lain.

Mereka tidak terlalu takut mengambil keputusan besar, terutama ketika sudah memiliki tujuan yang ingin dicapai. Sifat berani tersebut membuat Macan sering dikaitkan dengan kemampuan memimpin sekaligus menginspirasi lingkungan di sekitarnya.

Selain kepemimpinan, kreativitas dan daya tarik personal juga menjadi keunggulan yang melekat pada shio ini. Tidak mengherankan jika karakter Macan kerap diasosiasikan dengan sosok yang mampu menjadi pusat perhatian.

2. Shio Ayam

Shio Ayam dikenal sebagai sosok yang disiplin dan mempunyai ketekunan tinggi. Mereka cenderung tidak mudah menyerah ketika mengejar sesuatu yang dianggap penting.

Dibandingkan mengejar hasil secara instan, Ayam digambarkan lebih mampu menjalani proses secara bertahap. Mereka dapat membangun kemampuan sedikit demi sedikit hingga akhirnya mencapai target yang telah ditetapkan.

Kekuatan utama shio ini terletak pada strategi, daya tahan, dan kemampuannya menjaga fokus ketika menghadapi tekanan. Karakter tersebut membuat mereka berpotensi menjadi sosok yang dapat diandalkan dalam berbagai situasi.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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