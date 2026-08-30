Jarang Disadari, 8 Weton Ini Konon Punya Bakat Alami Mengelola Rezeki

seseorang yang kekayaannya melesat cepat
JawaPos.com – Setiap orang memiliki perjalanan hidup dan kondisi rezeki yang berbeda. Ada yang harus melewati proses panjang sebelum mencapai kemapanan, sementara sebagian lainnya dipercaya memiliki jalan yang lebih mudah dalam menemukan kesempatan.
Dalam budaya Jawa, weton kelahiran kerap menjadi bagian dari penafsiran mengenai karakter dan perjalanan kehidupan seseorang. Perhitungan berdasarkan hari dan pasaran kelahiran tersebut kemudian berkembang menjadi berbagai tafsir dalam primbon Jawa.
Beberapa weton bahkan diyakini memiliki keberuntungan lebih kuat dalam urusan rezeki. Pemiliknya digambarkan sebagai sosok yang mampu bangkit setelah mengalami kegagalan serta pandai memanfaatkan kesempatan yang datang.
Dilansir dari kanal YouTube Ngaos Jawa, terdapat delapan weton yang dalam penafsiran primbon Jawa dipercaya mempunyai hoki besar dalam urusan kekayaan dan rezeki. Berikut daftarnya.
Minggu Pahing kerap digambarkan sebagai weton dengan karakter tegas dan memiliki wibawa. Pemiliknya dipercaya berani mengambil keputusan serta tidak gampang menyerah ketika menghadapi persoalan.
Sifat tersebut membuat mereka dianggap mudah memperoleh kepercayaan dari orang lain. Kepercayaan itu kemudian dipercaya dapat membuka berbagai kesempatan, baik dalam pekerjaan, bisnis maupun hubungan profesional.
Dalam beberapa tafsir tradisional, rezeki Minggu Pahing juga disebut dapat datang melalui banyak jalur. Selain hasil kerja sendiri, peluang dapat muncul melalui kerja sama, jabatan, atau dukungan keluarga.
Namun, keyakinan tersebut tetap merupakan bagian dari penafsiran primbon dan tidak bisa dijadikan jaminan mengenai kondisi finansial seseorang.
Pemilik weton Senin Legi dalam sejumlah tafsir dikenal memiliki pembawaan yang menyenangkan. Cara berbicara dan kemampuan berinteraksi dengan orang lain membuat mereka dipercaya mudah memperoleh simpati.
Keunggulan dalam membangun hubungan sosial dianggap dapat menjadi salah satu jalan datangnya kesempatan. Relasi pertemanan maupun jaringan pekerjaan dapat membawa informasi dan peluang yang sebelumnya tidak mereka perkirakan.
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Jawa Pos
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