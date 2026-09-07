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Irfan Ferdiansyah
Senin, 7 September 2026 | 21.31 WIB

Berawal dari Kesulitan, 6 Weton Ini Dipercaya Bisa Membawa Keluarga Menuju Kemakmuran

Ilustrasi seseorang yang menaikan derajat dari melarat hingga jadi ningrat - Image

Ilustrasi seseorang yang menaikan derajat dari melarat hingga jadi ningrat

JawaPos.com – Bagi sebagian masyarakat Jawa, weton bukan sekadar penanda hari kelahiran. Perhitungan berdasarkan hari dan pasaran tersebut juga kerap digunakan untuk membaca karakter, keberuntungan, serta gambaran perjalanan hidup seseorang.

Dalam kepercayaan Primbon Jawa, setiap weton mempunyai karakter dan potensi yang berbeda. Ada yang dipercaya memiliki jalan rezeki berliku, tetapi ada pula yang disebut mampu mengubah kondisi kehidupan melalui kerja keras dan ketekunan.

Menariknya, terdapat weton yang dipercaya mempunyai karakter sebagai penopang keluarga. Mereka digambarkan tidak mudah menyerah ketika berada dalam kesulitan dan terus berusaha memperbaiki kondisi kehidupan.

Kisah tersebut seolah menggambarkan bahwa keadaan seseorang pada masa lalu bukanlah penentu mutlak masa depannya. Dengan kegigihan, kemampuan membaca peluang, dan kerja keras, kehidupan keluarga dipercaya dapat berubah menjadi lebih baik.

Dilansir dari kanal YouTube Belajar Bersama, berikut enam weton yang dalam Primbon Jawa dipercaya mampu membawa perubahan besar bagi kehidupan keluarga.

1. Jumat Kliwon – Pembuka Jalan Rezeki

Jumat Kliwon sering digambarkan sebagai weton yang mempunyai karakter kuat dan jiwa kepemimpinan. Mereka disebut memiliki keberanian untuk mencari jalan keluar ketika menghadapi keterbatasan.

Tidak sedikit gambaran mengenai weton ini yang mengaitkannya dengan kemampuan menemukan peluang di tengah kondisi yang sulit. Ketika kesempatan muncul, mereka dipercaya mampu memanfaatkannya dengan baik.

Dalam kepercayaan Primbon Jawa, Jumat Kliwon bahkan kerap dianggap sebagai sosok yang dapat membuka jalan bagi keluarganya. Keberhasilan yang diperoleh bisa membawa perubahan kondisi ekonomi sekaligus meningkatkan nama baik keluarga.

2. Rabu Wage – Pekerja Keras yang Tak Mudah Menyerah

Pemilik weton Rabu Wage digambarkan sebagai pribadi yang terbiasa menghadapi tantangan. Berbagai kesulitan justru dipercaya dapat membentuk mental mereka menjadi lebih kuat.

Mereka disebut tidak gampang mengeluh dan selalu berusaha mencari alternatif ketika rencana yang dijalankan belum membuahkan hasil.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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