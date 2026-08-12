Punya Mental Baja, 3 Weton Ini Dipercaya Mampu Meraih Kemakmuran

JawaPos.com – Dalam tradisi dan kepercayaan masyarakat Jawa, weton tidak hanya digunakan untuk mengetahui hari kelahiran seseorang. Weton juga kerap dikaitkan dengan karakter, perjalanan kehidupan, jodoh hingga keberuntungan seseorang.

Dalam pandangan Primbon Jawa, setiap kombinasi hari dan pasaran memiliki neptu serta karakteristik yang berbeda. Karena itu, ada sejumlah weton yang dipercaya mempunyai potensi rezeki lebih kuat dibandingkan lainnya.

Meski demikian, keyakinan mengenai weton merupakan bagian dari budaya dan tradisi masyarakat Jawa. Kondisi ekonomi dan kesuksesan seseorang dalam kehidupan nyata tentu tetap dipengaruhi oleh usaha, kemampuan, kesempatan, serta berbagai faktor lainnya.

Salah satu sumber yang membahas hal tersebut adalah kanal YouTube NGAOS JAWA, berikut tiga weton yang dalam pembahasan tersebut dipercaya memiliki jalan rezeki yang baik.

1. Sabtu Wage Orang yang lahir pada Sabtu Wage digambarkan sebagai pribadi yang memiliki ketangguhan tinggi. Mereka cenderung mampu bertahan ketika menghadapi tekanan dan tidak mudah menyerah meski harus melewati berbagai kesulitan.

Karakter tersebut dipercaya menjadi salah satu modal penting dalam perjalanan mereka menuju kehidupan yang lebih mapan. Bagi pemilik weton ini, kesuksesan biasanya tidak selalu datang secara instan, tetapi dapat terbentuk melalui proses panjang dan kegigihan.

Sabtu Wage juga sering dikaitkan dengan kepekaan batin serta intuisi yang kuat dalam kepercayaan tradisional Jawa. Karena itu, mereka diyakini mampu membaca keadaan dan mengambil peluang yang terkadang tidak terlihat oleh orang lain.

Dalam pekerjaan, sosok Sabtu Wage disebut lebih mengutamakan hasil daripada mencari perhatian. Mereka bisa bekerja dengan tenang, tetapi hasilnya tetap dapat membuat orang lain memberikan apresiasi.

Kemampuan beradaptasi juga menjadi salah satu karakter yang dianggap menguntungkan. Ketika keadaan berubah, mereka cenderung berusaha mencari cara agar tetap dapat bertahan dan melanjutkan perjuangan.