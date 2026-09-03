Peringati 100 Tahun Ali Sadikin, 35 Seniman Gelar Pameran Arsip di TIM

JawaPos.com - Taman Ismail Marzuki (TIM) bersiap menggelar Pameran Seni Rupa "100 Tahun Ali Sadikin: Memoria dan Utopia Jakarta" di Selasar Nashar, Paviliun Raden Saleh, mulai 20 November hingga 10 Desember 2026.

Sebanyak 35 seniman dari Jakarta, Bandung, dan Yogyakarta terlibat dalam pameran berbasis arsip ini, untuk mengenang warisan mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.

Pameran yang dikuratori oleh Syakieb Sungkar dan Hairus Salim ini menghadirkan refleksi sejarah pembangunan Jakarta dalam bentuk karya visual realis hingga karikaturis.

Kawasan TIM kini terus memperkuat posisinya sebagai ruang interaksi dan kolaborasi bagi para pelaku seni lokal maupun internasional.

Kehadiran fasilitas pendukung seperti Paviliun Raden Saleh (PRS) menjadi bagian krusial dalam menyokong aktivitas para seniman yang berkunjung.

Head of SBU TIM PT Jakarta Propertindo (Perseroda) atau Jakpro Anya Aprilia menjelaskan, PRS memang dirancang sesuai karakteristik kawasan yang menjadi titik temu para perupa dan pekerja seni.

"Kehadiran fasilitas tersebut memungkinkan seniman dari luar Jakarta, bahkan dari luar negeri, mendapatkan tempat yang mendukung selama berkegiatan di kawasan TIM," ujar Anya, Rabu (2/9) malam.

Mengenang Sosok Pengembang Kebudayaan Jakarta Kurator pameran, Hairus Salim, menilai perayaan seabad kelahiran Ali Sadikin menjadi momen penting untuk mengingat kembali kepemimpinan yang terbuka terhadap ruang kritik dan gagasan seniman.

"Hal penting dari peran Ali Sadikin adalah bagaimana beliau mengembangkan Jakarta sebagai kota kebudayaan," kata Hairus.