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Andika Rachmansyah
Jumat, 4 September 2026 | 23.44 WIB

Saddil Ramdani Ucapkan Salam Perpisahan dengan Persib Bandung, Pindah ke Persebaya Surabaya?

Saddil Ramdani juara Super League bersama Persib Bandung. (Persib Bandung) - Image

Saddil Ramdani juara Super League bersama Persib Bandung. (Persib Bandung)

JawaPos.com - Kabar mengejutkan datang dari juara bertahan Super League, Persib Bandung. Saddil Ramdani secara tiba-tiba menyampaikan salam perpisahan dengan skuad Pangeran Biru - julukan Persib Bandung.

Saddil menyampaikan salam perpisahan tersebut lewat unggahan akun Instagram pribadinya pada Jumat (4/9). Eks pemain Sabah FC itu tidak mengungkap alasan meninggalkan Persib Bandung, namun ia menerima keputusan tersebut dengan lapang dada.

“Saya menerima keputusan tersebut dengan lapang dada, bukan karena saya tidak memiliki keberanian untuk mempertanyakannya, tetapi karena saya telah belajar bahwa tidak setiap pintu memang ditakdirkan untuk tetap terbuka,” tulis Saddil dalam instagram pribadinya, Jumat (4/9/2026).

Pemain berlabel Timnas Indonesia itu menegaskan bahwa dirinya tetap percaya dengan kemampuan dan perjalanan karier yang sedang dijalani. Menurutnya, setiap keputusan yang diambil tidak akan mengurangi nilai dirinya sebagai seorang pemain.

“Saya tahu nilai diri saya, dan saya percaya pada jalan yang ada di depan. Beberapa keputusan mungkin mengubah arah perjalanan, tetapi tidak akan pernah menentukan nilai dari seseorang yang menjalaninya,” terang Saddil.

Lebih jauh, Saddil memastikan bahwa dirinya pergi dengan tenang. Namun, ia tidak mengungkap ke mana pelabuhan terbarunya.

“Saya pergi dengan penuh rasa hormat, tanpa membawa kepahitan, dan melangkah maju dengan keyakinan yang tenang,” tutup Saddil.

Saddil bergabung dengan Persib Bandung pada musim lalu. Pemain berusia 27 tahun itu sejatinya masih terikat kontrak bersama Pangeran Biru hingga 31 Mei 2028.

Kini, menarik untuk dinantikan ke mana Saddil akan melanjutkan kariernya. Beredar rumor, pemain berlabel Timnas Indonesia itu masuk radar Persebaya Surabaya.

Editor: Edi Yulianto
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