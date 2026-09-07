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Rabbany Wanadriani
Senin, 7 September 2026 | 21.04 WIB

Dikenal Jago Cari Uang, 7 Shio Ini Disebut Punya Garis Kekayaan Kuat

ilustrasi shio banyak uang. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi shio banyak uang. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Memiliki kondisi finansial yang mapan menjadi impian banyak orang. Meski begitu, setiap orang mempunyai cara dan perjalanan berbeda dalam memperoleh serta mempertahankan kekayaan.

Ada yang mengandalkan kerja keras, kemampuan membaca peluang, kecerdasan dalam mengambil keputusan, hingga keberuntungan. Dalam astrologi Tionghoa, sejumlah shio bahkan dipercaya mempunyai karakter yang mendukung kemampuan dalam mengelola uang dan membangun kemapanan finansial.

Beberapa di antaranya dikenal hemat, pandai melihat kesempatan, berani mengambil keputusan, serta mampu mengatur pemasukan dan pengeluaran secara terencana.

Dilansir dari Naurakom, berikut tujuh shio yang disebut memiliki potensi kuat dalam meraih kesuksesan finansial dan membangun kekayaan dalam jangka panjang.

1. Shio Babi

Shio Babi disebut mempunyai kemampuan yang cukup baik dalam mencari sumber penghasilan. Mereka juga dikenal sebagai pribadi yang jujur dan cenderung berhati-hati dalam menggunakan uang.

Alih-alih menghabiskan penghasilan untuk kesenangan sesaat, mereka lebih memilih menyisihkan sebagian uang untuk kebutuhan di masa depan.

Kebiasaan tersebut membuat mereka dinilai mampu menjaga kondisi keuangan tetap stabil. Dengan sikap disiplin dan pertimbangan yang matang, Shio Babi berpeluang membangun keamanan finansial secara perlahan.

2. Shio Kambing

Kreativitas menjadi salah satu kekuatan yang dikaitkan dengan Shio Kambing. Mereka disebut mampu memunculkan ide-ide berbeda ketika mencari cara untuk mendapatkan penghasilan.

Karakter yang tulus dan mudah bersimpati juga membuat mereka relatif mudah membangun hubungan baik dengan orang lain. Dukungan dari lingkungan sekitar terkadang dapat membuka peluang baru bagi kehidupan maupun karier mereka.

Kemampuan berpikir kreatif tersebut membuat Shio Kambing disebut tidak mudah kehabisan ide ketika menghadapi persoalan finansial.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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