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Shania Vivi Armylia Putri
Senin, 7 September 2026 | 20.54 WIB

4 Zodiak yang Terjebak dalam Kesedihan, Memutar Memori Lama yang Membuat Mereka Merasa Tidak Bahagia

Ilustrasi sedih/Magnific - Image

Ilustrasi sedih/Magnific

JawaPos.com - Ada tipe orang yang selalu semangat dalam hidupnya. Namun,ada pula orang-orang yang merasakan sepi dan kesedihan yang parah.

Terkadang, hal ini berkaitan dengan astrologi yang mereka miliki. Sifat astrologi dapat mempengaruhi bagaimana seseorang melihat sisi kehidupan.

Seperti yang dikutip dari laman thoughtcatalog pada (06/09) berikut empat zodiak yang terjebak dalam kesedihan dan memutar memori lama yang membuat mereka merasa tidak pernah bahagia. 

Cancer dikenal sebagai salah satu zodiak yang paling emosional. Mereka cenderung merasa bahwa dirinya tidak pantas mendapatkan semua yang mereka miliki saat ini.

Cancer rentan melakukan self sabotage saat dunia mengatakan bahwa mereka hebat. Cancer sebaiknya belajar mengabaikan suara di dalam diri, dan mulai mendengarkan orang-orang disekitarnya yang mengatakan bahwa mereka sebenarnya memang luar biasa.

Sagittarius hampir selalu merasa tidak puas, bahkan setelah berhasil mencapai banyak hal. Sagittarius sering merasa dirinya dikelilingi oleh orang-orang yang tidak kompeten. Mereka kerap merasakan bahwa dirinya bergerak dengan cepat, sementara sesuatu di sekitarnya berjalan dengan sangat lambat.

Gemini bisa merasa sangat puas dengan kehidupannya, tetapi perasaan tersebut hampir hanya berlangsung sementara. Mereka seperti seseorang yang selalu sibuk sendiri. Gemini merasa heran saat orang-orang disekitarnya tidak pernah memahami diri mereka. 

Leo seharusnya terlihat sebagai pribadi yang penuh rasa percaya diri dan bahagia. Namun, justru dorongan dan tekad mereka yang dapat membuat leo sulit untuk merasa puas. Mereka sulit benar-benar beristirahat, bersantai, dan mengambil jeda karena takut kehilangan kesempatan.   

Editor: Hanny Suwindari
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