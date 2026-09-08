Kebanyakan Mikir hingga Terbawa Perasaan, 5 Zodiak Ini Konon Sulit Menentukan Pilihan

Zodiak paling buruk pengambilan keputusan menurut astrologi.
JawaPos.com – Kemampuan mengambil keputusan menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari urusan pekerjaan, hubungan, keuangan, hingga pilihan kecil sekalipun, seseorang dituntut untuk menentukan langkah dengan pertimbangan yang tepat.
Namun, setiap orang mempunyai cara berbeda ketika menghadapi pilihan. Ada yang bisa langsung menentukan sikap, sementara lainnya membutuhkan waktu cukup lama karena terlalu banyak pertimbangan.
Dalam astrologi, karakter zodiak dipercaya dapat memengaruhi cara seseorang menghadapi situasi tertentu. Beberapa zodiak disebut cenderung mudah bimbang, mengikuti emosi, terlalu banyak berpikir, atau justru takut mengambil risiko.
Kondisi tersebut bukan berarti mereka tidak mampu membuat keputusan. Hanya saja, karakter tertentu dipercaya membuat proses menentukan pilihan menjadi lebih rumit.
Dilansir dari Astrotalk, terdapat lima zodiak yang disebut memiliki kecenderungan kurang tegas dalam mengambil keputusan menurut astrologi.
Berikut daftarnya:
Libra dikenal sebagai zodiak yang senang mempertimbangkan berbagai sisi sebelum menentukan pilihan. Mereka ingin memastikan keputusan yang diambil tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain.
Keinginan untuk mendapatkan pilihan yang paling adil terkadang justru membuat Libra terlalu lama berpikir. Satu keputusan bisa dipertimbangkan berkali-kali karena mereka terus mencari alternatif yang dianggap lebih baik.
Bahkan setelah menentukan pilihan, keraguan masih dapat muncul. Libra bisa kembali bertanya-tanya apakah keputusan tersebut memang sudah tepat.
Rasa takut melakukan kesalahan menjadi salah satu faktor yang membuat mereka sulit bergerak cepat. Terlalu banyak meminta pendapat dari orang lain juga berpotensi membuat mereka semakin bingung.
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Jawa Pos
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