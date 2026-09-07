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Shania Vivi Armylia Putri
Senin, 7 September 2026 | 20.52 WIB

5 Zodiak yang Ditakdirkan Menjadi Kaya, Masa Sulit Sekarang Justru Jadi Awal Datangnya Kelimpahan

Ilustrasi keberkahan/Magnific - Image

Ilustrasi keberkahan/Magnific

JawaPos.com - Lima zodiak ini di dalam astrologi dianggap memiliki kualitas hidup untuk menjadi kaya. 

Menjadi kaya merupakan impian banyak orang. Namun, kelima zodiak ini dapat dengan mudah dalam melewati berbagai hambatan dan mencapai kesuksesan dalam aspek finansial.

Berdasarkan informasi dari laman themindsjournal. yang dikutip pada (06/09) berikut lima zodiak yang ditakdirkan menjadi orang kaya karena keberanian mereka dalam mengambil risiko saat berada pada fase-fase sulit.  

Taurus dapat meraih kesuksesan finansial melalui usaha yang terarah. Mereka memperoleh kekayaan besar saat mengelola bisnis yang berkaitan dengan seni. Kerja keras serta kegiatan yang mereka miliki membantu taurus membangun kekayaan secara perlahan dan stabil.

Leo dikenal memiliki ambisi dan kepercayaan diri yang tinggi. Kemampuan alami mereka dalam memimpin serta cara pikir yang inovatif membuat leo mampu mengejar kesuksesan dengan percaya diri. Karisma dan kegigihan mereka dapat membuka berbagai peluang menuju kesuksesan finansial. 

Perencanaan yang hati-hati dan perhatian terhadap detail membuat virgo mampu mengelola keuangan dengan baik. Virgo berpotensi membangun lebih dari satu sumber penghasilan. Ketelitian dan kerja keras mereka sering menghasilkan berbagai inovasi serta perkembangan karir yang stabil.

Virgo memiliki keinginan yang kuat untuk mendapatkan penghasilan sehingga mereka cenderung mencari berbagai sumber pemasukan untuk mencapai kehidupan yang lebih sejahtera.

Scorpio dikenal sebagai pemikir yang strategis. Mereka juga tidak takut mengambil risiko dan menempatkan uangnya pada instrumen saham. Kegigihan dan kemampuan mereka untuk bangkit setelah mengalami kegagalan turut meningkatkan peluang mereka dalam mencapai kesuksesan finansial.

Capricorn dianggap mampu mengubah kerja keras menjadi hasil nyata. Saat kerja keras mereka dipadukan dengan konsistensi, capricorn memiliki potensi yang besar untuk membangun kekayaan dalam jumlah yang besar. 

Editor: Hanny Suwindari
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