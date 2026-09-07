Rezeki Seolah Tak Pernah Seret, 5 Zodiak Ini Punya Bakat Alami Mengatur Keuangan

ilustrasi zodiak banyak rezeki. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com - Setiap orang memiliki cara berbeda dalam memperlakukan uang. Ada yang gemar mengambil peluang besar, ada pula yang lebih nyaman menyusun rencana secara perlahan dan memastikan setiap keputusan sudah diperhitungkan.
Dalam astrologi, karakter tersebut terkadang dikaitkan dengan tanda zodiak seseorang. Beberapa zodiak dipercaya mempunyai sifat yang mendukung kemampuan dalam mengatur keuangan, mengejar karier, hingga melihat kesempatan untuk menambah penghasilan.
Bukan berarti seseorang otomatis kaya hanya karena memiliki zodiak tertentu. Namun, menurut ramalan astrologi, ada sejumlah tanda yang dianggap mempunyai karakter kuat dalam membangun kemapanan materi.
Dilansir dari AstroTalk, berikut lima zodiak yang disebut memiliki kecenderungan kuat untuk mencapai kesuksesan finansial.
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Capricorn sering digambarkan sebagai pribadi yang serius ketika berhadapan dengan tujuan hidup, termasuk urusan pekerjaan dan keuangan.
Mereka tidak terbiasa mengharapkan hasil instan. Sebaliknya, pemilik zodiak ini cenderung bersedia melewati proses panjang demi mendapatkan hasil yang lebih stabil.
Kemampuan menyusun target dan konsistensi dalam bekerja menjadi salah satu kekuatan Capricorn. Mereka juga disebut cukup pandai memikirkan dampak jangka panjang sebelum mengambil keputusan penting.
Dalam urusan finansial, karakter tersebut dipercaya membuat Capricorn mampu membangun kekayaan sedikit demi sedikit hingga akhirnya mencapai kondisi yang mapan.
Taurus merupakan zodiak yang kerap dikaitkan dengan kenyamanan, kestabilan, dan kehidupan yang berkecukupan.
Keinginan untuk memiliki kehidupan aman membuat mereka cenderung memikirkan cara mempertahankan kondisi finansial dalam jangka panjang. Taurus biasanya tidak terburu-buru mengambil keputusan yang berkaitan dengan uang.
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Jawa Pos
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