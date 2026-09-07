3 Zodiak yang Punya Rezeki Dobel di Minggu ini, Tahun 2026 Isinya Duit Melimpah

Zodiak yang diramalkan akan punya rezeki dobel di minggu ini saat tahun 2026 menjadi periode yang penuh dengan duit. (dok: magnific)
JawaPos.com - Pada paruh kedua tahun kuda api ini hoki dimungkikan datang menghampiri segelintir orang yang beruntung.
Nasib baik bisa diperoleh sehingga hidup yang dijalani bisa jauh terasa membahagiakan karena serangkaian keberkahan.
Hidup dari orang-orang ini pun diprediksi akan merasakan berbagai kenikmatan seperti finansial yang membaik.
Melansir dari kanal YouTube Marcel Wen, berikut zodiak yang diramalkan akan punya rezeki dobel di minggu ini saat tahun 2026 menjadi periode yang penuh dengan duit.
1. Zodiak Leo
Dalam ramalan astrolog, mereka yang berzodiak leo dikatakan akan memperoleh banyak rezeki dalam minggu ini.
Astrolog meyakini, rezeki nomplok dimungkinkan diperoleh dari berbagai jalan, salah satunya dari tempat kerja.
Berkat kepemimpinan yang tegas, mereka yang jadi bisa membawa tim menyelesaikan berbagai target.
Dengan demikian, berbagai bonus pun diperoleh yang membuat mereka jadi punya pemasukan tambahan selain dari gaji.
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Jawa Pos
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