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Shania Vivi Armylia Putri
Senin, 7 September 2026 | 20.47 WIB

4 Zodiak yang Terlihat Sangat Hedon, tapi Diam-Diam Sangat Cerdas Mengelola Uang dan Rekeningnya

:Ilustrasi berbelanja/Magnific - Image

:Ilustrasi berbelanja/Magnific

JawaPos.com - Beberapa zodiak ini tahu kapan harus mengeluarkan uang, ataupun berhemat untuk barang-barang yang tidak terlalu penting. 

Mereka terlihat seperti orang yang hidup dengan hedon dan gemar menghabiskan uang. Tapi sebenarnya mereka menyimpan kemampuan luar biasa dalam mengatur cash flow.

Berdasarkan informasi yang dikutip dari laman .astroscore pada (06/09) berikut empat zodiak yang pandai mengatur kondisi keuangannya.  

Sagittarius dikenal sebagai sosok bebas dan impulsif. Bahkan mereka dapat membeli suatu barang yang menarik perhatian mereka secara langsung.

Namun, tidak banyak yang tahu bahwa mereka punya pemahaman yang sangat jelas tentang kondisi keuangannya. 

Meskipun sikap mereka sangat santai, dibalik itu keuangan sagittarius justru stabil karena mereka tahu tujuan mereka mengeluarkan uang-uangnya. 

Di balik keputusan yang terlihat impulsif, sebenarnya gemini melakukan evaluasi di dalam waktu singkat. Saat orang lain merasa masih ragu, gemini biasanya sudah mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan.

Mereka pandai menemukan keseimbangan antara menikmati sesuatu dan tetap bersikap praktis, sehingga setiap pengeluaran terasa sepadan.

Virgo akan melakukan riset secara menyeluruh, mulai dari membandingkan harga, membaca ulasan, memeriksa daya sweet produk,sampai mempertimbangkan apakah barang tersebut benar-benar dibutuhkan.

Mereka mungkin terlihat pelit, namun virgo hanya ingin tahu bagaimana mengalokasikan uang untuk hal-hal yang benar-benar penting. 

Editor: Hanny Suwindari
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