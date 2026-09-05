4 Zodiak yang Pandai Mengelola Uang, Tidak Mengeluarkan Uang Melebihi Kemampuan Finansial

Ilustrasi mengelola keuangan/Magnific
JawaPos.com - Ada banyak faktor yang membuat zodiak memiliki kemampuan dalam mengelola keuangan.
Uang merupakan bagian penting dalam kehidupan setiap orang, meskipun mungkin ada sebagian orang yang berharap hidup tanpa harus bergantung pada uang.
Berdasarkan informasi dari laman yourtango berikut adalah empat zodiak yang pandai mengatur kondisi keuangannya.
Taurus
Taurus dikenal sebagai pribadi pekerja keras dan pandai menghasilkan uang. Taurus memang senang memanjakan dirinya. Namun, mereka biasanya hanya akan melakukannya jika pengeluaran tersebut sudah masuk ke dalam anggaran yang dimilikinya.
Cancer
Cancer bekerja keras untuk menikmati hasil yang diperoleh dan berusaha memiliki sumber penghasilan yang dapat diandalkan saat terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.
Mereka juga tidak terlalu gemar menghamburkan uang untuk hal-hal yang tidak diperlukan dan cenderung hanya menggunakannya untuk memenuhi kebutuhan.
Virgo
Virgo dikenal sebagai pribadi yang sangat praktis dan menghadapi berbagai masalah maupun keputusan dalam hidup dengan cara yang penuh pertimbangan.
Virgo tidak terburu-buru saat ingin melakukan investasi atau membeli sesuatu. Mereka akan melakukan riset secara mendetail sebelum memutuskan untuk mengeluarkan uang.
Scorpio
Scorpio memiliki penghasilan yang cukup supaya mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Kemampuan mengelola uang dengan baik membantu scorpio menjadi pribadi yang mandiri.
Scorpio juga cenderung tertutup mengenai jumlah uang yang mereka miliki. Mereka akan menggunakan uang saat benar-benar membutuhkan ataupun menginkannya.
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Jawa Pos
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