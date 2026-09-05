4 Zodiak yang Pandai Mengelola Uang, Tidak Mengeluarkan Uang Melebihi Kemampuan Finansial

JawaPos.com - Ada banyak faktor yang membuat zodiak memiliki kemampuan dalam mengelola keuangan.

Uang merupakan bagian penting dalam kehidupan setiap orang, meskipun mungkin ada sebagian orang yang berharap hidup tanpa harus bergantung pada uang.

Berdasarkan informasi dari laman yourtango berikut adalah empat zodiak yang pandai mengatur kondisi keuangannya.

Taurus

Taurus dikenal sebagai pribadi pekerja keras dan pandai menghasilkan uang. Taurus memang senang memanjakan dirinya. Namun, mereka biasanya hanya akan melakukannya jika pengeluaran tersebut sudah masuk ke dalam anggaran yang dimilikinya.

Cancer

Cancer bekerja keras untuk menikmati hasil yang diperoleh dan berusaha memiliki sumber penghasilan yang dapat diandalkan saat terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.

Mereka juga tidak terlalu gemar menghamburkan uang untuk hal-hal yang tidak diperlukan dan cenderung hanya menggunakannya untuk memenuhi kebutuhan.

Virgo

Virgo dikenal sebagai pribadi yang sangat praktis dan menghadapi berbagai masalah maupun keputusan dalam hidup dengan cara yang penuh pertimbangan.

Virgo tidak terburu-buru saat ingin melakukan investasi atau membeli sesuatu. Mereka akan melakukan riset secara mendetail sebelum memutuskan untuk mengeluarkan uang.

Scorpio

Scorpio memiliki penghasilan yang cukup supaya mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Kemampuan mengelola uang dengan baik membantu scorpio menjadi pribadi yang mandiri.