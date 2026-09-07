Hidup Dikelilingi Rezeki, 5 Shio Ini Disebut Punya Aura Penarik Uang

JawaPos.com – Setiap orang mempunyai perjalanan berbeda dalam mencapai kondisi finansial yang mapan. Ada yang harus melewati perjuangan panjang, sementara sebagian lainnya terlihat lebih mudah menemukan peluang yang menghasilkan.

Dalam astrologi Tiongkok, karakter seseorang berdasarkan shio terkadang dikaitkan dengan keberuntungan dalam urusan materi. Beberapa shio bahkan dipercaya mempunyai apa yang sering disebut sebagai “magnet uang”.

Istilah tersebut menggambarkan sosok yang dianggap mudah menemukan kesempatan, membangun relasi yang bermanfaat, atau memperoleh peluang finansial yang datang secara tidak terduga.

Meski demikian, anggapan tersebut merupakan bagian dari kepercayaan astrologi dan bukan jaminan bahwa seseorang akan otomatis kaya hanya berdasarkan shio kelahirannya.

Dikutip dari kanal YouTube Shio Daily, berikut lima shio yang dipercaya mempunyai aura penarik uang dan peluang finansial.

1. Shio Tikus Shio Tikus dikenal cerdas dan pandai membaca situasi. Mereka disebut memiliki kemampuan membangun jaringan yang luas sekaligus melihat kesempatan yang mungkin terlewatkan oleh orang lain.

Kecerdikan tersebut menjadi salah satu alasan mereka sering dikaitkan dengan keberuntungan finansial. Mereka mampu memanfaatkan hubungan sosial maupun kondisi tertentu untuk membuka jalan menuju keuntungan.

Dalam pekerjaan dan bisnis, kemampuan beradaptasi serta mengambil keputusan dengan cepat dipercaya dapat membantu Shio Tikus meningkatkan sumber penghasilan.

2. Shio Naga Naga merupakan salah satu simbol yang kuat dalam budaya Tiongkok dan sering diasosiasikan dengan kekuasaan, kemakmuran, serta keberuntungan.