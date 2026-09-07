Bakal Sugih di September 2026, 10 Weton Diprediksi Kebanjiran Rezeki Menurut Primbon Jawa

Weton sugih di September 2026 kebanjiran rezeki menurut primbon jawa / foto : Magnific/ stockking
JawaPos.com – Primbon Jawa mengenal istilah Calon Sugih untuk weton yang diprediksi kebanjiran rezeki pada September 2026.
Golongan weton ini dipercaya memiliki peluang besar menjadi orang kaya melalui usaha yang konsisten.
Karakter kuat serta ketekunan menjadi bekal penting bagi weton dalam kategori ini.
Dilansir dari akun YouTube Bara raja cirebon pada Senin (7/9), disebutkan sepuluh weton yang menurut primbon Jawa termasuk dalam kategori Calon Sugih bulan ini.
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1. Kamis kliwon
Weton Kamis Kliwon memiliki jumlah neptu enam belas dari gabungan hari dan pasarannya.
Naungan tunggak semi memberi makna simbolis berupa tunas yang terus tumbuh kembali. Kemampuan bangkit setelah kesulitan menjadi ciri khas yang melekat pada weton ini.
Rezeki dari pekerjaan, usaha, maupun kesempatan tak terduga diramalkan menghampiri bulan September.
Kombinasi kerja keras, kejujuran, dan doa menjadikan Kamis Kliwon termasuk kategori Calon Sugih.
2. Jumat kliwon
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Jawa Pos
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