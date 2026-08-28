Bukan Sekadar Firasat, 3 Shio Ini Dipercaya Punya Insting di Atas Rata-rata

ilustrasi shio dengan indra keenam akurat. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com - Dalam astrologi Tionghoa, setiap shio dipercaya memiliki karakter dan kecenderungan yang berbeda. Salah satunya berkaitan dengan intuisi, yakni kemampuan seseorang menangkap sesuatu melalui perasaan atau insting sebelum mendapatkan penjelasan yang jelas.
Ada orang yang seolah mampu membaca suasana hanya dengan memasuki sebuah ruangan. Ada pula yang dapat menyadari perubahan sikap seseorang meski tidak ada kata-kata yang terucap.
Dalam kepercayaan astrologi, kemampuan semacam ini kerap disebut sebagai “indra keenam”. Meski tidak dapat dibuktikan sebagai kemampuan supranatural, intuisi dapat dipahami sebagai kepekaan seseorang dalam membaca situasi, ekspresi, maupun perubahan perilaku di sekitarnya.
Dilansir dari GaneshaSpeaks, terdapat tiga shio yang disebut memiliki intuisi kuat dan cenderung mengandalkan suara hati ketika menghadapi berbagai situasi.
Pemilik Shio Babi dikenal memiliki kepekaan emosional yang tinggi. Mereka disebut mampu menangkap perubahan suasana hati orang lain bahkan ketika orang tersebut berusaha menyembunyikan perasaannya.
Ketika berada di sebuah lingkungan baru, mereka biasanya lebih dahulu memperhatikan atmosfer dan sikap orang-orang di sekitarnya. Jika ada seseorang yang sedang tidak nyaman atau menyimpan masalah, Shio Babi dipercaya dapat merasakannya dengan cepat.
Dalam hubungan pribadi, kepekaan tersebut membuat mereka cukup sensitif terhadap perubahan sikap pasangan maupun sahabat. Jarak emosional yang mulai muncul terkadang sudah mereka sadari sebelum dibicarakan secara terbuka.
Karena itu, dalam astrologi, intuisi Shio Babi digambarkan sebagai kemampuan untuk membaca kondisi emosional sekaligus menjaga hubungan dengan orang-orang terdekat.
Shio Kelinci dikenal memiliki sifat lembut dan penuh perhatian. Namun, di balik pembawaannya yang tenang, mereka dipercaya mempunyai insting yang cukup tajam.
Mereka cenderung memperhatikan detail kecil dalam perkataan maupun perilaku seseorang. Perubahan yang mungkin dianggap sepele oleh orang lain justru dapat menjadi petunjuk bagi Shio Kelinci bahwa ada sesuatu yang tidak beres.
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Jawa Pos
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