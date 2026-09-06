Bak Punya Jalan Rezeki Tanpa Putus, 5 Weton Ini Disebut Calon Orang Kaya

JawaPos.com - Setiap orang tentu menginginkan kehidupan yang berkecukupan dan memiliki kondisi finansial yang stabil. Dalam tradisi Jawa, salah satu cara yang dipercaya untuk membaca karakter dan peruntungan seseorang adalah melalui perhitungan weton.

Primbon Jawa mengenal sejumlah istilah yang berkaitan dengan keberuntungan dan rezeki. Salah satunya adalah Tunggak Semi, sebuah naungan yang dalam kepercayaan tradisional dikaitkan dengan rezeki yang terus tumbuh dan datang kembali.

Pemilik weton yang berada di bawah naungan tersebut dipercaya memiliki jalan yang lebih mudah dalam memperoleh penghasilan. Meski demikian, ramalan weton merupakan bagian dari tradisi dan kepercayaan budaya sehingga tidak dapat dijadikan kepastian mengenai masa depan seseorang.

Dikutip dari kanal YouTube Sanis One, terdapat lima weton yang disebut memiliki peruntungan rezeki cukup baik dan berada di bawah naungan Tunggak Semi.

1. Senin Legi Senin Legi mempunyai neptu 9, yang berasal dari nilai Senin sebesar 4 dan Legi sebesar 5. Dalam gambaran primbon, pemilik weton ini dikenal sebagai pribadi yang sederhana, kuat, ceria, dan memiliki kemurahan hati.

Mereka juga disebut memiliki karakter Lakuning Angin, yang menggambarkan sosok dengan pembawaan menyejukkan serta mampu memberikan kenyamanan bagi orang-orang di sekitarnya.

Di sisi lain, Senin Legi terkadang digambarkan sulit memberikan kepercayaan kepada orang lain. Namun, keberadaan mereka di bawah naungan Tunggak Semi dipercaya membuat aliran rezekinya tetap tersedia.

Rezeki tersebut mungkin tidak selalu hadir dalam jumlah besar sekaligus, tetapi diyakini datang secara bertahap dan berkesinambungan. Kondisi inilah yang menurut primbon dapat membantu mereka membangun kehidupan yang semakin mapan.

2. Minggu Wage Minggu Wage memiliki neptu 9, berasal dari Minggu dengan nilai 5 dan Wage dengan nilai 4. Weton ini sering digambarkan sebagai pribadi yang penuh kasih, cerdas, terbuka, serta mempunyai kewibawaan.