Terlahir Bermental Baja, 5 Weton Ini Konon Berpeluang Jadi Sosok Berkuasa dan Kaya

Weton paling tangguh yang terlahir jadi penguasa dan kaya raya./Freepik.
JawaPos.com - Dalam tradisi Jawa, weton kerap digunakan untuk menggambarkan karakter dan kecenderungan seseorang berdasarkan kombinasi hari lahir dan pasaran. Sejumlah weton bahkan dipercaya mempunyai watak kuat, daya juang tinggi, serta kemampuan memimpin.
Karakter seperti berani mengambil keputusan, mampu menyusun strategi, pantang menyerah, dan pandai membaca peluang kemudian dikaitkan dengan potensi kesuksesan dan kemapanan finansial.
Bagi sebagian masyarakat yang masih memegang kepercayaan primbon Jawa, sifat-sifat tersebut menjadi salah satu alasan mengapa weton tertentu dianggap memiliki “jiwa penguasa”. Mereka dipercaya mampu menduduki posisi penting atau membangun usaha yang menghasilkan kekayaan.
Dilansir dari akun YouTube BELAJAR BERSAMA79, terdapat lima weton yang disebut memiliki karakter tangguh serta berpotensi menjadi sosok pemimpin dan hidup berkecukupan.
Senin Legi digambarkan sebagai weton yang memiliki pola pikir logis dan kemampuan menganalisis persoalan secara mendalam. Mereka disebut tidak terbiasa mengambil keputusan secara terburu-buru.
Sebelum menentukan langkah, pemilik weton ini dipercaya senang mempertimbangkan berbagai kemungkinan. Kebiasaan tersebut membuat mereka dianggap mempunyai kemampuan menyusun strategi yang cukup baik.
Sejak muda, Senin Legi juga disebut memiliki dorongan kuat untuk mencapai prestasi. Mereka cenderung tidak cepat puas dengan hasil yang sudah diraih dan terus berusaha meningkatkan kemampuan.
Dalam urusan finansial, karakter berhati-hati menjadi salah satu keunggulan yang dikaitkan dengan weton ini. Mereka dipercaya lebih tertarik membangun kestabilan melalui perencanaan dan investasi jangka panjang daripada mengejar kesenangan sesaat.
Rabu Pahing dikenal dalam penafsiran tersebut sebagai weton dengan karakter kuat dan dorongan memimpin yang tinggi. Mereka disebut mempunyai pendirian kokoh serta tidak mudah mengikuti keputusan orang lain begitu saja.
Sikap keras kepala yang mungkin terlihat sejak kecil justru dipercaya dapat berkembang menjadi kemandirian ketika dewasa. Mereka terbiasa menghadapi masalah dengan kemampuan sendiri dan tidak mudah menyerah ketika rencana mengalami kegagalan.
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Jawa Pos
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