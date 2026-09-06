Pernah Hidup Susah, 5 Weton Ini Konon Sukses dan Kaya Raya Saat Dewasa

JawaPos.com - Tidak semua orang dipercaya memiliki perjalanan hidup yang mulus sejak lahir. Dalam pandangan tradisional Jawa, ada weton yang konon harus melewati berbagai ujian sebelum akhirnya merasakan kehidupan yang lebih baik.

Kesulitan ekonomi, kehidupan sederhana, hingga pengalaman diremehkan orang lain disebut menjadi bagian dari perjalanan beberapa weton. Namun, berbagai tantangan tersebut diyakini justru dapat membentuk karakter yang kuat, pekerja keras, dan tidak gampang menyerah.

Menurut penafsiran primbon Jawa, terdapat sejumlah weton yang dipercaya mengalami masa sulit ketika masih kecil, tetapi berpeluang menikmati perubahan nasib setelah memasuki usia dewasa. Sebagian bahkan disebut mulai merasakan peningkatan kehidupan ketika menginjak usia 30 hingga 40 tahun.

Dikutip dari jawatulen77, berikut lima weton yang disebut memiliki perjalanan hidup demikian.

1. Senin Wage Senin Wage mempunyai neptu 8 dan dalam penafsiran tertentu berada di bawah pangarasan Wasesa Segara. Pemilik weton ini digambarkan mempunyai emosi yang kuat dan keberanian tinggi.

Mereka memang bisa dikenal tegas atau mudah terpancing emosi, tetapi memiliki sisi positif berupa ketahanan mental. Ibarat luasnya lautan, mereka dipercaya tidak gampang menyimpan dendam ketika mendapatkan perlakuan buruk dan tidak mudah tinggi hati ketika memperoleh pujian.

Dalam ramalan primbon, Senin Wage disebut kerap menjalani kehidupan sederhana sejak masa kanak-kanak. Berbagai kekurangan dan pengalaman kurang menyenangkan diyakini menjadi bekal yang membuat mereka semakin kuat.

Memasuki usia matang, terutama sekitar 40 tahun, kehidupannya dipercaya mulai berubah. Kerja keras dan daya juang yang terbentuk sejak kecil disebut dapat mengantarkan Senin Wage menuju kehidupan yang lebih mapan.

2. Minggu Legi Minggu Legi memiliki neptu 10 dan dikenal dalam penafsiran primbon dengan pangarasan Aras Pepet. Masa awal kehidupan weton ini disebut tidak selalu mudah.