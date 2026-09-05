Rezeki Berlipat di Depan Mata, 6 Shio Ini Konon Punya Peluang Jadi Kaya Raya

JawaPos.com - Dalam kepercayaan masyarakat Tiongkok, keberuntungan seseorang tidak hanya dikaitkan dengan usaha dan kerja keras. Astrologi Tiongkok juga mengenal konsep siklus energi yang dipercaya dapat memengaruhi perjalanan hidup, termasuk dalam urusan karier dan keuangan.

Dalam periode tertentu, sejumlah shio diyakini berada dalam fase yang lebih menguntungkan. Momentum tersebut dipercaya dapat membuka peluang baru, memperlancar usaha, hingga menghadirkan pemasukan dari arah yang tidak terduga.

Dilansir dari kanal YouTube Rezeki dan Hoki, terdapat enam shio yang disebut sedang memiliki peluang untuk memperoleh keberuntungan finansial besar.

1. Shio Tikus Shio Tikus kerap dikaitkan dengan kecerdasan, kelincahan, serta kemampuan menyusun strategi. Karakter tersebut membuat pemilik shio ini dipercaya cukup piawai dalam melihat kesempatan yang mungkin tidak disadari orang lain.

Dalam ramalan kali ini, peluang finansial Shio Tikus disebut dapat muncul melalui dunia bisnis maupun investasi. Kemampuan membaca situasi dan mengambil keputusan dengan cepat dianggap menjadi modal penting untuk memanfaatkan momentum tersebut.

Jika peluang datang pada waktu yang tepat dan diiringi perencanaan matang, Shio Tikus dipercaya memiliki kesempatan memperkuat kondisi finansialnya.

2. Shio Kerbau Shio Kerbau dikenal sebagai sosok yang sabar, tekun, dan tidak mudah menyerah. Mereka biasanya digambarkan lebih mengandalkan proses panjang daripada mengharapkan keberuntungan secara instan.

Menurut ramalan yang dikutip dari kanal tersebut, kerja keras Shio Kerbau berpotensi mulai menunjukkan hasil yang lebih besar. Bentuknya bisa berupa kondisi keuangan yang lebih stabil, peningkatan pendapatan, ataupun kesempatan mengembangkan usaha.

Perjalanan yang sebelumnya terasa berat dipercaya perlahan dapat berubah menjadi peluang untuk mencapai kehidupan yang lebih mapan.