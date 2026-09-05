Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Irfan Ferdiansyah
Minggu, 6 September 2026 | 05.22 WIB

Rezeki Berlipat di Depan Mata, 6 Shio Ini Konon Punya Peluang Jadi Kaya Raya

seseorang yang didekati gelombang kekayaan./Freepik/Flowo - Image

seseorang yang didekati gelombang kekayaan./Freepik/Flowo

JawaPos.com - Dalam kepercayaan masyarakat Tiongkok, keberuntungan seseorang tidak hanya dikaitkan dengan usaha dan kerja keras. Astrologi Tiongkok juga mengenal konsep siklus energi yang dipercaya dapat memengaruhi perjalanan hidup, termasuk dalam urusan karier dan keuangan.

Dalam periode tertentu, sejumlah shio diyakini berada dalam fase yang lebih menguntungkan. Momentum tersebut dipercaya dapat membuka peluang baru, memperlancar usaha, hingga menghadirkan pemasukan dari arah yang tidak terduga.

Dilansir dari kanal YouTube Rezeki dan Hoki, terdapat enam shio yang disebut sedang memiliki peluang untuk memperoleh keberuntungan finansial besar.

1. Shio Tikus

Shio Tikus kerap dikaitkan dengan kecerdasan, kelincahan, serta kemampuan menyusun strategi. Karakter tersebut membuat pemilik shio ini dipercaya cukup piawai dalam melihat kesempatan yang mungkin tidak disadari orang lain.

Dalam ramalan kali ini, peluang finansial Shio Tikus disebut dapat muncul melalui dunia bisnis maupun investasi. Kemampuan membaca situasi dan mengambil keputusan dengan cepat dianggap menjadi modal penting untuk memanfaatkan momentum tersebut.

Jika peluang datang pada waktu yang tepat dan diiringi perencanaan matang, Shio Tikus dipercaya memiliki kesempatan memperkuat kondisi finansialnya.

2. Shio Kerbau

Shio Kerbau dikenal sebagai sosok yang sabar, tekun, dan tidak mudah menyerah. Mereka biasanya digambarkan lebih mengandalkan proses panjang daripada mengharapkan keberuntungan secara instan.

Menurut ramalan yang dikutip dari kanal tersebut, kerja keras Shio Kerbau berpotensi mulai menunjukkan hasil yang lebih besar. Bentuknya bisa berupa kondisi keuangan yang lebih stabil, peningkatan pendapatan, ataupun kesempatan mengembangkan usaha.

Perjalanan yang sebelumnya terasa berat dipercaya perlahan dapat berubah menjadi peluang untuk mencapai kehidupan yang lebih mapan.

3. Shio Naga

Naga merupakan salah satu simbol yang kerap dikaitkan dengan kekuatan, keberanian, dan kemakmuran dalam budaya Tiongkok. Karena itu, Shio Naga sering dianggap memiliki daya tarik keberuntungan yang kuat.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Makin Tua Makin Kaya, 7 Weton Ini Diramal Punya Rezeki Melimpah Menurut Primbon Jawa - Image
Zodiak

Makin Tua Makin Kaya, 7 Weton Ini Diramal Punya Rezeki Melimpah Menurut Primbon Jawa

Minggu, 6 September 2026 | 05.14 WIB

3 Shio yang Bisa Punya Hidup Mapan Kaya Raya Mulai Tahun 2026, Ternyata Rezekinya Ada di sini - Image
Zodiak

3 Shio yang Bisa Punya Hidup Mapan Kaya Raya Mulai Tahun 2026, Ternyata Rezekinya Ada di sini

Minggu, 6 September 2026 | 05.08 WIB

Sering Gagal di Awal, 5 Shio Ini Diramal Berhasil Bangkit hingga Kaya Raya - Image
Zodiak

Sering Gagal di Awal, 5 Shio Ini Diramal Berhasil Bangkit hingga Kaya Raya

Sabtu, 5 September 2026 | 05.15 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Palermo vs Mantova di Coppa Italia: Rosanero Siap Libas Tim Tamu di Renzo Barbera - Image
1

Prediksi Skor Palermo vs Mantova di Coppa Italia: Rosanero Siap Libas Tim Tamu di Renzo Barbera

2

Sidang Kasus Pemuda Dipukul Pengusaha Buah di Surabaya, Saksi Sebut Tak Melihat Kejadian Jelas

3

Prediksi Skor Lyon vs Auxerre di Liga Prancis: Les Gones Berpeluang Menang Telak di Groupama!

4

Prediksi Skor Laos U-20 vs Timnas Indonesia U-20: Garuda Muda Berpeluang Pesta Gol!

5

Foto Terakhir Kebersamaan Anthony Xie dengan Audi Marissa Usai Digugat Cerai

6

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

7

Prediksi Arema FC vs Isenmulang Kalteng FC: Singo Edan Diprediksi Menang di Kanjuruhan

8

Prediksi Skor Toulouse vs Lille di Liga Prancis: Les Dogues Berpeluang Sikat Tuan Rumah!

9

Prediksi Susunan Pemain Bali United vs PSS Sleman: Dominikus Dion Harap Super Elja Main Pede

10

Manajemen Buka Suara Usai Ikang Fawzi Dikabarkan Menikah Lagi

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore